Премьер-министр Израиля отложил судебную реформу на фоне массовых протестов и всеобщей забастовки

Израиль

Вечером 27 марта, на фоне массовых протестов и объявления всеобщей забастовки в Израиле против проекта судебной реформы премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что голосование по ней во втором и третьем чтениях будет отложено до летней сессии Кнессета.

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Нетаньяху в телеобращении заявил, что решил приостановить рассмотрение законопроекта из желания предотвратить раскол в израильском обществе.

После выступления Нетаньяху всеобщая забастовка была прекращена, но массовые протестные акции продолжились, сообщает newsru.com.il. Отмечается, что акции проходят также в поддержку реформы.

Протесты против предложенной правительством Нетаньяху реформы правовой системы идут уже три месяца. В последнее время они стали более масштабными.

Накануне началась всеобщая забастовка, к которой призвал глава профсоюзной федерации «Гистадрут» Арнон Бар-Давид. Были отменены все вылеты из аэропорта имени Бен-Гуриона. Забастовка была объявлена в государственных медицинских учреждениях. Закрылись магазины, сети некоторых крупных торговых центров, передавал «9 канал». Закрыла свои филиалы в Израле американская сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс».

Реформа предполагает ограничение полномочий Верховного суда: лишение его возможности блокировать законы, которые он считает несоответствующими Конституции.

Предлагаемые поправки предусматривают, что любое решение суда можно перечеркнуть простым большинством в парламенте. Таким образом правящая коалиция могла бы принимать или отменять любые законы единолично.

В воскресенье Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Израиля Йоава Галанта, своего однопартийца, который призвал правительство приостановить реформу. Галант тогда сказал, что раскол в израильском обществе проникает в армию и в силовые структуры, чего он не может допустить.

Лишенный поста премьер-министра в 2021 году Биньямин Нетаньяху вернулся к власти в конце 2022 года. Его партия «Ликуд» вместе с союзниками получила 64 мандата из 120 в Кнессете.

Биньямин Нетаньяху находится под следствием по обвинениям в коррупции, которые ему предъявили в 2019 году. Судебный процесс по этим обвинениям продолжается. Нетаньяху ранее находился уже дважды на посту премьер-министра Израиля: с 1996 по 1999 год и с 2009 по 2021-й.

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