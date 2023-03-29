Как минимум 39 человек погибли при пожаре в центре для мигрантов на границе Мексики и США

Не менее 39 человек погибли и 29 пострадали во время пожара в центре для мигрантов в городе Сьюдад-Хуарес на севере Мексики рядом с границей США, пишет агентство Associated Press.

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Пожар произошел в ночь с понедельника на вторник около 22:00 по местному времени. В центре находились 68 человек из Центральной и Южной Америки. Очевидец рассказал Reuters, что видел тела, выложенные в мешки для трупов. Многие из мигрантов, которые находились в этом центре, были гражданами Венесуэлы.

Предполагается, что многие из них – мигранты, накануне арестованные в городе и содержавшиеся в запертых помещениях, пишет Русская служба BBC. Издание со ссылкой на местные газеты сообщает, что незадолго до возгорания внутри здания началась потасовка. По некоторым данным, в знак протеста мигранты подожгли матрасы.

Associated Press указывает, что в последние недели в приграничных городах Мексики наблюдается скопление мигрантов, поскольку власти пытаются обработать запросы на предоставление убежища с помощью нового правительственного приложения.

В начале марта более 30 приютов для мигрантов и правозащитных организаций опубликовали открытое письмо, в котором жаловались на криминализацию мигрантов и просителей убежища в мексиканском Сьюдад-Хуарес. Они обвинили власти в злоупотреблениях и применении чрезмерной силы при облавах на мигрантов и необоснованных допросах об иммиграционном статусе со стороны полиции.

В последние годы Мексика под давлением США активизировала усилия по сдерживанию миграционного потока. В изоляторах для мигрантов время от времени происходят протесты и беспорядки.

Реакции

После трагедии Организация Объединенных Наций выступила за «более безопасные» маршруты миграции в Соединенные Штаты, а посол США в Мексике заявил о необходимости «исправления сломанной миграционной системы» со своими партнерами в регионе.

«Мы призываем страны региона гуманно, справедливо и эффективно справляться с растущим потоком населения через Америку», — заявил Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев Филиппо Гранди.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к «подробному расследованию» и пообещал «продолжать работу с властями стран» в регионе, чтобы «установить более безопасные, более регулируемые и более организованные пути миграции», по словам его официального представителя Стефана Дюжаррика.

«Мы подтверждаем наше обязательство продолжать работу с правительствами в регионе и нашими партнерами, чтобы исправить эту сломанную миграционную систему», — сказал посол США в Мексике Кен Салазар. По его словам, речь идет также об «устранении основных причин» миграции, «региональной проблемы».

AmnestyInternational, со своей стороны, указала на «следствие ограничительной и жестокой миграционной политики, которую проводят правительства Мексики и США». «Мексиканские власти оставили людей взаперти без возможности спастись из огня», — заявила Эрика Гевара Росас, директор организации по делам Америки, в пресс-релизе.

Эта трагедия — и две предыдущие трагедии в Техасе в июне и на юге Мексики в декабре 2021 года — «являются напоминанием об опасностях», которым мигранты подвергают сами себя, обращаясь за помощью к «торговцами людьми».

Сьюдад-Хуарес (Мексика), соседний с Эль-Пасо (США, Техас), является одним из приграничных городов, из которого многие нелегальные мигранты стремятся попасть в Соединенные Штаты.

Президент США Джо Байден в феврале принял новые ограничительные меры, заставив мигрантов подавать заявления в странах транзита или онлайн. Меры также предусматривают более частые высылки нелегалов из США, сопровождаемые запретом на новый въезд на территорию в течение пяти лет.

Каждый месяц границу между Мексикой и США пытаются пересечь около 200 000 человек. Мигранты говорят, что хотят избежать бедности или насилия в странах своего происхождения.По данным Международной организации по миграции (МОМ), с 2014 года около 7661 мигрант умер или пропал без вести по пути в Соединенные Штаты.

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