Аргентина начала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания.

По словам заведующего консульским отделом посольства России в Буэнос-Айресе Георгия Полина, миграционная служба обосновывает отказы положением российско-аргентинского соглашения о безвизовых поездках, сообщает ТАСС.

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Миграционная служба Аргентины стала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания. Об этом сообщил ТАСС в четверг заведующий консульским отделом посольства РФ в республике Георгий Полин.

«Находимся в курсе ситуации с участившейся практикой аргентинского миграционного управления вынесения отрицательных решений по продлению так называемого туристического пребывания вновь приехавшим сюда российским гражданам, отказе в оформлении им видов на жительства (и даже отмене ранее уже выданных), а также в вынесении предписании покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой инициирования процедуры депортации. Пока что речь идет о нескольких десятках случаев», – говорится в комментарии, который получил ТАСС.

По словам консула, миграционная служба обосновывает отказы положением российско-аргентинского соглашения о безвизовых поездках, «согласно которому обладатели обыкновенных российских загранпаспортов могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории Аргентины без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней». Тем не менее в течение 2022 года ведомство удовлетворяло большинство запросов россиян на продление туристического пребывания в стране.

«Исходили бы из того, что недискриминационная реализация таких положений аргентинского законодательства подразумевает, что и гражданам других стран, имеющих с Аргентиной безвизовый режим, отказывали бы в выдаче ВНЖ, если в соответствующих двусторонних или многосторонних договорах содержатся схожие положения. В последние месяцы же на слуху почти исключительно российские граждане», – сказал Полин в комментарии ТАСС.

У россиян есть возможность подать апелляцию на отказ в продлении пребывания или предоставлении вида на жительство. Без апелляции россияне, получившие отказ, могут быть выдворены из Аргентины. Обжалование решения уже само по себе дает возможность находиться в Аргентине на законных основаниях по крайней мере до рассмотрения апелляции. А ее рассмотрение может затянуться до двух-четырех лет.

«Родильный туризм»

В феврале в Аргентину на одном рейсе из Аддис-Абебы прилетели 33 женщины на третьем триместре беременности. Шести беременным россиянкам отказали во въезде в Аргентину, так как они не смогли уточнить цели поездки. Власти Аргентины начали подозревать их в «родильном туризме».

«Родильный туризм» из России в Аргентину существует с 2010 года, когда начало действовать двустороннее безвизовое соглашение. После рождения ребенка родители могут по ускоренной процедуре претендовать на гражданство страны, которое дает право на безвизовый въезд в примерно 170 стран.

Всего с начала года в Аргентину въехало 350 беременных россиянок, а в 2022 году — 10,5 тыс., говорила глава миграционной службы Форенсия Кариньяно. Как писал Bloomberg со ссылкой на данные министерства иммиграции Аргентины, с начала 2022 года в Аргентину въехали более 22 тыс. россиян, 60% из которых уже покинули страну. При этом в январе 2023 года в страну прибыло более 4,5 тыс. россиян, что в четыре раза больше, чем годом ранее.

Судебные органы Аргентины начали проверки в отношении туристических агентств и юрконсультантов, предлагающих помощь в получении аргентинского гражданства и вида на жительство.

Также ужесточаются условия для пребывания россиян в Латвии — для продления постоянного вида на жительство власти страны потребовали сдать тест на знание государственного языка. Все ранее выданные россиянам ВНЖ перестанут действовать после 1 сентября 2023 года. Тех, кто не сдаст экзамен и не продлит ВНЖ, власти пообещали принудительно выдворить из страны.

Ранее в соседней с Латвией Литве приостановили прием заявлений на получение гражданства республики от граждан России и Беларуси. Также речь шла о прекращении приема заявлений россиян и белорусов на временное проживание в стране и запрете для них на покупку недвижимости в Литве. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении.

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