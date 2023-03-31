КОММЕНТАРИИ

Япония снова расширила санкции в отношении России, запретив экспорт стали и алюминия, а также электрооборудования. В том, что касается нападения РФ на Украину, Токио придерживается линии западных демократий, но имеет свои особенности в отношениях с РФ и продолжает диалог с Москвой. Впрочем, переговоры о статусе южных Курил сейчас в мертвой точке. Об этом в интервью RFI рассказала эксперт французского Фонда стратегических исследований, специалист по Японии Валери Нике.

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RFI: Как можно сейчас охарактеризовать российско-японские отношения? Развивается ли мирный процесс и связанные с ним переговоры о статусе южных Курильских островов?

Валери Нике: Пока этот процесс в мертвой точке. Ситуация и так не улучшалась с тех пор, как бывший премьер-министр Синдзо Абэ ушел от власти [в 2020 году], потом он был убит. Абэ очень настаивал на сближении с Россией и на решении вопроса Курильских островов. С тех пор все застопорилось — в том числе потому, что с российской стороны нет движения в сторону разрешения вопроса и подписания мирного договора. Дискуссии шли о том, можно ли подписать мирное соглашение и развивать экономические связи, отложив на время вопрос о Курилах. Сейчас этого уже нет.

Из-за войны в Украине и позиции Японии в отношении России напряженность значительно увеличилась. Премьер-министр Фумио Кисида придерживается линии больших западных демократий — осуждения Москвы и сокращения отношений с Россией насколько это возможно. Это официальная точка зрения, которую поддерживает японское правительство. Но у некоторых аналитиков и даже дипломатов менее жесткая позиция. Они считают, что резкий поворот спиной к Москве противоречит японским интересам, в частности вопросу о Курилах.

У Японии есть и другие связанные с Россией интересы, о которых меньше говорят. Например, вопрос о рыбной ловле в районе острова Хоккайдо. Это вопрос о делимитации зон для рыболовства. Япония довольно сдержанно поддерживает диалог с Россией, чтобы попытаться минимизировать последствия нынешней напряженности для рыболовов Хоккайдо.

Вторая вещь, специфическая для Японии и отличающаяся от того, что произошло в Европе с Германией — масштабы не такие большие, но Япония все-таки продолжает импортировать около 10% газа из России с проекта «Сахалин-2».

Так что в Японии есть специфические моменты, несмотря на то, что ее власти и особенно премьер-министр Кисида хотят продемонстрировать — особенно перед саммитом «Большой семерки» в Хиросиме — что Япония придерживается той же линии, что и другие большие демократии, по отношению к России.

Недавно премьер-министр Кисида посетил Киев в момент визита китайского председателя Си в Москву. Символически это было весьма знаменательно. Это был месседж от японского премьера Си Цзиньпину?

Япония оставалась последней большой демократической страной, чей лидер не отправился в Украину и не встретился с Владимиром Зеленским. Начались разговоры о том, что Япония не имеет возможности действовать, как другие большие демократии и отказывается брать на себя дальнейшие обязательства.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве, 21 марта 2023 г. REUTERS - STAFF

Кроме того, шла речь о возможном визите, о переговорах между Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином — после визита китайского председателя в Москву. Сейчас это уже не актуально. Но для Японии стало бы пощечиной, если бы Зеленский принял Си Цзиньпина перед переговорами с Японией, являющейся союзником Украины.

Япония участвует в «формате Рамштайн» — коалиции из полусотни союзников Украины, оказывающих ей военную поддержку. Каков уровень поддержки Украины со стороны Японии? Насколько вероятно, что Япония поставит Украине летальное оружие?

Япония оказывает Украине поддержку в виде нелетального военного снаряжения. В начале говорили об отправке бронежилетов и другом оборудовании, в том числе медицинском. Экспорт оружия из Японии в принципе в большой степени затруднен. А что касается воюющих стран — в Японии действуют серьезные конституционные ограничения, запрещающие экспорт туда оружия.

При этом Япония настаивает на том, что перед лицом войны в Украине приняла исключительные меры и оказывает Украине помощь, которую она раньше никогда не оказывала охваченным войной странам. Речь идет о финансовой помощи не только самой Украине, но также и соседним с ней странам, которые приняли беженцев. Например, Польше. Япония в исключительном порядке согласилась принять украинцев. Их официально называют не беженцами, а эвакуированными из-за крайне жесткой политики, в рамках которой Япония в большинстве случаев отказывает принимать беженцев. Говорили о нескольких тысячах украинцев, прибывших в Японию. Не знаю, остались они или нет.

Сейчас высказывается множество опасений относительно возможных поставок оружия России из Китая. По вашему мнению, насколько такой сценарий вероятен в ближайшей перспективе? Или абсолютно невероятно, чтобы Китай ввязался в российско-украинскую войну на стороне увязшей в ней России?

У Пекина очень двусмысленный подход. Политически, идеологически он поддерживает Россию, показывая, что существует единый фронт автократий против Соединенных Штатов и других западных стран. Кроме того, Китай извлекает экономическую выгоду из войны в Украине, получая крайне выгодные тарифы на российские газ и нефть (хотя война одновременно создает Китаю и экономические проблемы).

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в Москве, 21 марта 2023 г. © Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS

Но я не думаю, что Китай дойдет до того, что возьмет на себя обязательства по поставкам России оружия, во всяком случае массированным и очень заметным. Основные экономические партнеры Китая, в которых он очень нуждается, поскольку в китайской экономике дела плохи, — это Европейский союз и Соединенные Штаты. Кстати, мы видим, насколько осторожны китайские компании во вложении инвестиций и заключении коммерческих контрактов с Россией

Но Китаю выгодно оставаться в этой точки «балансировки», поддерживать идею, что когда-то Китай сможет отправить оружие России. Это выливается в бесконечные дискуссии о том, что Китай — важнейший игрок на международной арене, нужно обязательно говорить с Китаем, чтобы он не продавал России свое оружие. По моему мнению, они и так этого не сделают. Но сами эти разговоры увеличивают вес Китая, позволяют ему снова завязывать дипломатические контакты.

Какие сейчас отношения между Токио и Пекином? Как в Японии смотрят на заявления Си Цзиньпина о том, что Китаю следует «готовиться к войне»? Как японцы смотрят на милитаризирующийся Китай, который становится все более агрессивным и увеличивает военные расходы?

Китай — это потенциальный фактор дестабилизации в регионе. Они развили свой военный потенциал, крайне агрессивно ведут себя в Южно-Китайском море, в отношении Японии. Мы видим, что, если бы у них была возможность, им хотелось бы обернуть положение в свою пользу, начав с Тайваня. Но сейчас у них нет на это материальных средств, хотя они значительно продвинулись на этом пути. К тому же на примере России они увидели, что не так просто начать масштабную военную операцию. А если говорить о Тайване, то это даже не сухопутная граница, а 200 километров моря. Это крайне сложно, и их шанс на успех здесь очень ограничен.

А кроме того, в этом регионе присутствуют Соединенные Штаты. Китай, как и Россия, считал, что Запад «закончился», Соединенные Штаты после Афганистана больше нигде не намерены активно вовлекаться в ситуации, складывающиеся за рубежом. Мы видим, что это ошибка в анализе. В регионе обеспечивает безопасность американское присутствие — это основной элемент сдерживания Китая.

Это еще более актуально для Японии, которая не имеет армии, способной вести операции, достаточные для защиты от Китая. На Японию, как и на Германию и многие страны ЕС, Соединенные Штаты оказывают давление с тем, чтобы они усилили свой оборонный потенциал. Япония обещала увеличить свой военный бюджет до уровня 2% от ВНП к 2027 году.

При этом доминирующий дискурс в Японии — крайне изоляционистский и пацифистский. Премьер-министр Кисида настаивает на том, что война, подобная российско-украинской, в скором времени может развернуться в Восточной Азии. То есть он выдвигает на передний план китайскую угрозу, которая, безусловно, существует, но, возможно, она не настолько непосредственная, как утверждают некоторые. Это часть стратегии, которая нужна и используется, потому для японцев традиционно (а особенно в периоды бюджетных сокращений) увеличение военных расходов не является приоритетом.

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