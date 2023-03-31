Грязные деньги продолжают утекать из Кремля на Запад? Детали конференции Transparency International

Кадр с акции протеста в Москве в марте 2012. Если бы пожелание протестующего сбылось, не было бы войны в Украине и других страшных результатов путинского правления.

Организация Transparency International U.S. провела конференцию под названием «Противодействие отмыванию репутации автократов и олигархов через западные институты». И напомнила о том, что, несмотря на серьезное ужесточение подхода к кремлевским чиновникам и олигархам после 24.02.2022, они продолжают находить возможности для влияния на американскую и европейскую политическую и бизнес-элиты.

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И чтобы остановить это вторжение российских миллиардов в жизнь западных обществ, еще предстоит огромная работа. Выполнять которую нужно скорее, потому что коррупция, как давно известно, буквально убивает людей.

И полномасштабная путинская война стала возможна во многом потому, что властные коррупционеры из кооператива «Озеро» уверовали в то, что купленная ими западная элита не станет вмешиваться в «специальную военную операцию» по уничтожению Украины.

Как иностранная коррупция сжирает уровень жизни людей

Конференция прошла 27 марта в камерном формате, в зуме, с участием нескольких спикеров. Но проблемы обсуждались глобальные. И говорили* о них Гэри Калман — исполнительный директор Transparency International U.S.; Илья Заславский — руководитель Underminers.info, исследовательского проекта по постсоветской клептократии; Ольга Лаутман — старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA), Дмитрий Глинский — сопредседатель совета директоров Американской русскоязычной правозащитной ассоциации, Елена Панфилова — основательница «Трансперенси Интернешнл-Р», организации, которую в начале марта российские власти внесли в список «нежелательных» — со всеми прилагающимися к этому статусу последствиями.

В пригласительном адресе к участикам конференции обозначались ее главные цели:

«Коррупционное влияние со стороны недемократических иностранных субъектов, пытающихся проникнуть в демократические институты и подорвать их, было правильно определено как основная угроза для наших обществ. (…)

Как отмечается в стратегии правительства США по противодействию коррупции, „общества, основанные на принципах верховенства закона, продолжают служить для коррумпированных субъектов "точками входа" для отмывания своих средств и репутации“».

Организаторы мероприятия отметили не только то, что автократическая и тоталитарная (как в России) коррупция системно подрывают фундамент западных обществ, но и то, что они снижают уровень жизни «рядовых» американцев и европейцев. Хотя бы потому, что надутые деньгами рынки недвижимости США и Европы перекрыли доступ десяткам миллионов местных жителей, — из-за безумного роста цен на квадратный метр — возможность когда-либо стать собственниками жилья. Ну, или увеличили их ипотечную зависимость на 10-15-20 «дополнительных» лет.

Коррупционная «деятельность» иностранных «агентов влияния», в том числе, «способствует лишению семей права собственности на жилье», отметили в Transparency.

Деньги, заработанные в России, «защищены верховенством закона» на Западе

«Коррупционный тип иностранного автократического вмешательства в деятельность демократических обществ не был должным образом проанализирован и понят, не говоря уже о том, чтобы быть решенным нашим обществом и правительствами»,

— напомнили организаторы. Уточнив, что «речь идет не только о попытках иностранных олигархов купить признание авторитетных американских и европейских институтов, которые становятся их пособниками», но и о «попытках исказить дискурс этих агентств в пользу олигархов и заставить замолчать их критиков в демократических обществах, в том числе в их собственных диаспорах».

Для достижения своих целей авторитарные правительства и их союзники из квазичастного сектора (в первую очередь, российские олигархи)

нанимают «бывших высших должностных лиц ключевых западных правительств, в том числе военных, для консультирования по вопросам влияния на политику США и других демократий»,

— также напомнили эксперты. Впрочем, ясно, что — судя по заявлениям и действиям отдельных европейских и американских политиков, до сих пор продолжающих повторять кремлевские нарративы — говорить можно не только о «бывших должностных лицах», но и о действующих.

Дмитрий Глинский. © RFI

Модератор дискуссии Дмитрий Глинский в самом ее начале упомянул статью Гэри Калмана и Грега Баера (главы Института банковской политики (BPI)), вышедшую в издании American Banker. Заголовок: «Российские олигархи прячут деньги в США, и только достоверные данные могут остановить их».

«Российские олигархи, опасаясь конфискации миллиардов в случае, если они перейдут дорогу Владимиру Путину, очевидно любят прятать свои активы в США. Это горькая ирония мировой финансовой системы: деньги, заработанные незаконным путем в одной стране, лучше всего могут быть защищены верховенством закона в другой»,

— напомнили авторы о ключевой проблеме борьбы с грязными российскими деньгами на Западе.

Российским коррупционерам даже не приходится прикладывать много усилий:

«США — одно из самых простых мест в мире для создания анонимной подставной компании. Согласно отчету Global Financial Integrity за 2019 год, во многих штатах для получения читательского билета требуется больше информации, чем для регистрации компании, которая может быть использована для отмывания денег».

Документ, принятый Конгрессом США в 2021 году, — Закон о борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Act, AMLA) — призван изменить ситуацию, «но он не будет эффкективным без того, чтобы все стороны, участвующие в борьбе с отмыванием денег — правоохранители, регулирующие органы США и банки — использовали новые системы, которые сейчас разрабатываются», — подчеркнули авторы материала, предложившие конкретные технические меры для усовершенствования механизма выявления нелегальных денег.

Ввести «пожизненный запрет на лоббирование»

Выступая на конференции, Гэри Калман напомнил, что в прошлом году даже министр финансов США Джанет Йеллен признала существование проблемы с эффективностью отслеживания активов, принадлежащих лицам, попавшим под санкции.

(Кроме того, есть «юридические проблемы» с арестом российских активов, заявила она во время февральского визита в Киев, где встречалась с президентом Зеленским.).

Калман рассказал, что несмотря на принятие некоторых важных законодательных документов (в частности, «пару лет назад Конгресс США принял закон о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act)»), пока что, при должном старании и помощи «понятливых» американских юристов и бухгалтеров, можно продолжать вливание грязных денег в активы и деятельность в США.

И эти деньги используются не только в личных целях кремлевских и «околокремлевских» деятелей, но и подкармливают систему лоббирования интересов российской диктатуры – с участием американских и европейских политиков, представителей университетских кругов, журналистов…

«В Конгрессе разрабатывается новый законопроект, двухпартийный законопроект, который, надеюсь, будет внесен в ближайшие пару месяцев, коснется очень высокопоставленных чиновников, и должен значительно ужесточить правила оказания лоббистских «услуг» иностранным «акторам», выразил надежду исполнительный директор Transparency International U.S. Среди прочего, закон должен «предусматривать пожизненный запрет на лоббирование интересов стран, враждебных Соединенным Штатам».

Гэри Калман. © RFI

Российские «спецслужбы, преступность и олигархи работают вместе»

Гэри Калман также подчеркнул необходимость пересмотра «протоколов и разрешений» для сотрудников, даже бывших, различных американских служб безопасности.

«Я поражена, когда вижу, сколько бывших агентов ЦРУ и ФБР либо дают интервью российской прессе, либо используются для пропаганды внутри России», — продолжила Ольга Лаутман, отметив, что эти люди «ставят под угрозу национальную безопасность США», и поэтому им просто не следует никоим образом «позволять лоббировать интересы наших противников».

Исследовательница отметила, что в Европе ситуация схожая: «Мы все видели ущерб, нанесенный (…) иностранным коррумпированным влиянием западным институтам, являющимся основой демократии».

Российские коррупционеры «отмывают деньги через западные институты, влияют на внутреннюю политику, финансируют операции по внесению раскола и дезинформации» и «проведению террористических операций», — добавила Лаутман.

Ольга Лаутман. © RFI

«И есть большая разница, которую люди не понимают», — продолжила исследовательница: «В каждой стране есть богатые бизнесмены, и вы знаете, что в Соединенных Штатах богатые бизнесмены имеют влияние на политиков.

Но когда дело доходит до России, (нужно помнить), что их (олигархов) богатство „передается“ им в обмен на „услуги“… Путин „создал“ этих олигархов, и для того, чтобы они сохранили свое богатство, они должны пройти „испытание“ (на „верность“ Кремлю). Иначе они просто попадут в тюрьму».

«Спецслужбы, организованная преступность и олигархи — все они в «определенных случаях» работают вместе. Для того, чтобы проводить операции против Запада, плюс совершать преступную деятельность и отмывать деньги», — продолжила Ольга Лаутман. И привела в пример таких как Владимир Якунин, Константин Малофеев, Дмитрий Фирташ…

Заявила: Малофеев — российский «православный» миллиардер, внедрялся в ультраправые экстремистские партии по всей Европе, а также финансировал кампанию Ле Пен во время выборов во Франции, «вербовал» ультраправых политиков в Италии

и «проводил операции по расколу на Балканах до такой степени, что за последние несколько лет мы наблюдали, как Балканы вот-вот вспыхнут из-за его агентов».

«Все эти олигархи, как только они создают свои НПО и получают влияние на политиков, они также получают влияние и на местные СМИ», — подчеркнула Лаутман:

на американском телеканале «Фокс Ньюс» «вы видите (прокремлевских экспертов), постоянно распространяющих кремлевскую пропаганду о том, что, по сути, Россия „не вторгалась“ в Украину и что она „не совершает“ военных преступлений»…

Война все перепишет?

«После того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в Украину в прошлом году, Запад наконец-то начал применять больше мер, чем действовавшие санкции против богатых российских бизнесменов и олигархов», — напомнила Ольга Лаутман, подчеркнув в то же время, что вообще-то подобное ужесточение «не должно было занимать так много времени».

«Но теперь (на фоне чудовищной войны в Украине — Прим. Ред.) меры принимаются, и у нас (борцов с коррупцией, активистов гражданского общества — Прим. Ред.) есть возможность влиять на наших правительственных чиновников и подталкивать их к продолжению принятия новых мер. Чтобы остановить поток этих темных денег,

— отметила эксперт.

И подчеркнула, что «для этого требуются совместные усилия международного сообщества»:

«Запад знает, где спрятаны активы, и какие методы олигархи использовали для переправки и сокрытия денег. Европа и Соединенные Штаты должны работать сообща, чтобы обнаружить и изъять эти (токсичные средства)».

«Многие люди говорят, что „Путин –- мастер“. Он, определенно, не является таковым, но он был чрезвычайно успешен в проведении своих операций против Запада благодаря тем, кто (ему) способствовал. И эти люди есть среди политиков, юристов, бывших чиновников министерства обороны...», — сказала Ольга Лаутман.

Илья Заславский, исследователь борьбы с коррупцией и помощник underminers.info — проекта о постсоветской клептократии, а также сотрудник Free Russia Foundation, тоже подчеркнул существование серьезных пробелов в деле борьбы с российским коррупционным влиянием на Западе.

«Ольга права в том, что есть целый поток чиновников, даже людей из ФБР, работающих на российских олигархов.

Я предпочитаю называть их дрожащими. Просто потому, что (хотя) эти олигархи и могут подавать сигналы о некоем подобии своей независимости, но на самом деле вся их власть, деньги и влияние как внутри России, так и за ее пределами действительно зависят от (российской) „короны“, ее спецслужб и организованной преступности», — сказал Заславский: «Война России против Украины вывела все это на передний план, и, наконец, удается высказаться о многих вещах, (…) которые, как вы знаете, были замалчиваемы десятилетиями».

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