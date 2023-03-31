Дональду Трампу должны предъявить обвинения по уголовному делу о даче взятки порноактрисе Сторми Дэниэлс

Большое жюри присяжных округа Манхэттен проголосовало за предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу по уголовному делу о выплате порноактрисе Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов за молчание. Она получила деньги от юристов Трампа перед выборами 2016 года. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, информацию подтвердила прокуратура. CNN, ссылаясь на два знакомых с делом источника, сообщает, что в деле против Трампа больше тридцати пунктов обвинения, связанных с мошенничеством.

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Скандал вспыхнул в 2018 году, но дело датируется 2006 годом, когда Трамп познакомился во время турнира по гольфу на берегу озера Тахо с порноактрисой Стефани Клиффорд, известной под своим сценическим псевдонимом Сторми Дэниелс. Сообщается, что Трамп провел ночь с актрисой. Десять лет спустя, опасаясь, что она спровоцирует скандал и раскроет этот эпизод в разгар предвыборной кампании, Трамп купил ее молчание, заставив адвоката и доверенное лицо Майкла Коэна заплатить ей сумму в 130000 долларов. Этот вид сделки не является незаконным. Но, будучи обвиненным в хищении финансовых средств, Коэн сообщил в 2018 году, что счета семейного бизнеса TrumpOrganization были сфальсифицированы, чтобы скрыть уплаченную сумму, представив ее в качестве судебных издержек.

Как сообщает Financial Times, окружной прокурор Манхэттена вызовет Дональда Трампа в суд на следующей неделе. Там он будет арестован, с него снимут отпечатки пальцев и сделают фото для досье, затем он ответит на вопрос, признает ли свою вину, после чего его отпустят под залог. Прокуратура уже связалась с адвокатами Трампа, чтобы договориться о задержании политика. Вероятнее всего, это может произойти во вторник, 4 апреля. Трамп стал первым экс-президентом США, против которого выдвинули обвинение по уголовному делу.

После того, как Трамп дважды подвергался импичменту во время своего президентства и дважды был оправдан, после своего ухода из Белого дома он стал объектом нескольких расследований. Специальный прокурор Джек Смит, назначенный Министерством юстиции, рассматривает вопрос о том, следует ли привлечь его к ответственности за подстрекательство к беспорядкам против Капитолия 6 января 2021 года, а также за незаконное хранение секретных документов, хранившихся в его резиденции мар-Клуб-а-Лаго. Прокурор Джорджии также начал расследование его попыток отменить результаты президентских выборов в этом штате.

Губернатор Флориды, где находится резиденция Трампа, заявил, что власти штата не будут реагировать на экстрадиционный запрос, если он будет отправлен прокуратурой Нью-Йорка. В течение нескольких дней по решению районного прокурора будет опубликован текст обвинения.

Сам Трамп отрицает связь с Дэниелс, утверждая, что это политическое преследование демократов, чтобы повлиять на выборы. Он объявил, что будет выдвигаться на президентских выборах 2024 года, еще в ноябре 2022-го. 18 марта 2023 года Трамп вновь заявил, что его собираются задержать в рамках судебного разбирательства. Он утверждал, что это произойдет 21 марта, о чем он узнал благодаря «незаконным утечкам» из офиса окружного прокурора Манхэттена. Тогда же Трамп призывал своих сторонников к протестам.

«Мы переживаем самую мрачную главу американской истории», — написал Трамп в заявлении, опубликованном в четверг вечером, — Левые радикалы (…) ОБВИНИЛИ меня, начав в отвратительную охоту на ведьм. Демократы жульничали бесчисленное количество раз на протяжении десятилетий, но использование нашей системы правосудия против политического оппонента, который оказался президентом Соединенных Штатов, никогда раньше не случалось. С тех пор, как я баллотировался в президенты в качестве кандидата, не связанного с политикой, коррумпированный правящий класс пытался заставить наше движение замолчать. Глубинное государство будет использовать все, что имеется в его распоряжении, чтобы заставить замолчать единственное политическое движение, которое дает вам право голоса. Но я обещаю вам следующее: эта охота на ведьм приведет к ОГРОМНЫМ неприятным последствиям для Джо Байдена».

В пресс-релизе, который цитирует France-Presse, также было объявлено о начале сбора средств среди его сторонников. Еще Трамп обвинил прокурора Элвина Брэгга в том, что он обязан миллиардеру Джорджу Соросу, которого республиканцы осуждают как заговорщика на службе у левых.

В 2018 году прокурор Манхэттена начал расследование против экс-президента по факту заявлений порнозвезды Сторми Дэниэлс. Она утверждала, что вступала в сексуальные отношения с Трампом и получила за неразглашение этой информации 130 тысяч долларов. Офис окружного прокурора Манхэттена вызывал Трампа дать показания по делу о «выплатах за молчание», а бывший адвокат Трампа Майкл Коэн получил три года колонии. В суде Коэн заявил, что платил деньги нескольким женщинам, которые собирались рассказать об интимной связи с Трампом. CNN утверждал, что Трампу могут предъявить обвинения по этому делу, после чего его, вероятно, отпустят под подписку о невыезде.

Илон Маск написал, что, если Трампа задержат, политик одержит победу на выборах президента США в 2024 году.

В четверг на Манхэттене были приняты дополнительные меры безопасности, а вокруг принадлежащей миллиардеру «Башни Трампа» и перед Манхэттенским судом установлены металлические барьеры. Полицейские патрули усилены, правоохранительные органы готовятся к акциям протеста. В пятницу всех сотрудников полиции Нью-Йорка призвали явиться в комиссариаты, чтобы они могли в случае необходимости выйти на службу.

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