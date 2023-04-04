Макрон и фон дер Ляйен будут разбираться в Китае с оружием для Путина

В последний раз Макрон и Си Цзиньпин встречались 15.11.2022 в рамках саммита G-20 на Бали. Та встреча не привела к изменению официальной позиции Пекина по поводу войны РФ против Украины.

Президент Франции Макрон в среду, 5 апреля, начинает трехдневный визит в Китай. Компанию ему составит председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Одной из главных целей визита будет попытка уговорить Си Цзиньпина дистанцироваться от России в войне с Украиной. И самое главное — не поставлять российским захватчикам оружие.

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Из-за своей близости к России «Китай — единственная страна в мире, способная оказать немедленное и радикальное влияние на конфликт, в ту или иную сторону», — заявили в Елисейском дворце перед макроновской поездкой, которая продлится с 5 по 8 апреля.

Президент Макрон вылетел во вторник вечером и должен прибыть в Пекин в среду днем, где сначала встретится с французской общиной и посетит две выставки. В четверг он сначала поочередно встретится с высшими китайскими руководителями (главой правительства Ли Кэцяном, председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, председателем КНР Си Цзиньпином). А затем, совместно с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, проведет трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином, — чтобы передать «единое послание». После этого будет «государственный ужин, устроенный председателем Китайской Народной Республики г-ном Си Цзиньпином в честь президента Республики», — сообщили в Елисейском.

В пятницу, 7 апреля, Макрон отправится в Гуанчжоу, где встретится со студентами Университета имени Сунь Ятсена, затем пообедает с товарищем Си, а затем встретится с китайскими инвесторами.

Перед поездкой в Китай Макрон принял Урсулу фон дер Ляйен в Елисейском дворце. 03.04.2023 AP - Aurelien Morissard

Война

В Париже полагают, что у французского президента больше шансов провести «плодотворный диалог» с китайским лидером, чем, например, у Байдена — с учетом многочисленных политических и даже военных разногласий между Вашингтоном и Пекином.

Тем не менее, вспоминая о недавнем визите Си Цзиньпина в Москву, многие французские аналитики сомневаются в том, что Макрону и фон дер Ляйен удастся хоть чуточку сдвинуть позицию Пекина по вопросу российской войны против Украины. Во время встречи в Кремле в конце марта Путин и Си нахваливали свои «особые отношения» и делали многочисленные выпады в адрес Запада.

Тем не менее в Елисейском не снимают с повестки задачу-минимум: попытаться убедить Си не переходить красную черту, поставляя оружие в Россию.

Макрон также будет искать «пространство» для диалога с Пекином по вопросу «инициатив» по «поддержке гражданского населения» Украины, а также «для определения путей выхода» из кризиса в среднесрочной перспективе, заявил источник AFP в Елисейском.

Не исключено, что «европейская пара» намекнет китайскому лидеру, что хорошие отношения между Европой и КНР не могут существовать без выполнения определенных условий. Другими словами, «если Китай будет поставлять оружие в Россию, это повлечет за собой последствия с европейской стороны в виде санкций», — объяснил в интервью France 24 Антуан Бондаз, научный сотрудник Фонда стратегических исследований (FRS) и преподаватель Science Po. «А это именно то, чего Китай пытается избежать», — заявил эксперт.

Хорошие отношения с Европой необходимы Пекину и для того, чтобы поддержать свою экономику, просевшую в последние годы, и поэтому стране очень не помешают европейские инвесторы,

говорит Эльвир Фабри, исследовательница Института Жака Делора, специалистка по вопросам геоэкономики. Кроме того, китайское руководство опасается слишком большого сближения между американцами и европейцами, а потому может показать, что прилагает усилия для поддержания хороших отношений с Европой, добавила Фабри.

Антуан Бондаз также предположил, что Макрон попытается разыграть карту «ядерного вопроса». Ведь так как «Китай всегда выступал против размещения оружия за рубежом и совместного использования ядерного оружия, которое он представляет как форму распространения», то решение Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси является весомым аргументом, из-за которого можно пытаться побудить китайское руководство несколько дистанцироваться от Москвы.

Права человека

Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен, вероятно, поднимут вопрос о правах человека в Китае и, в частности, о насилии в отношении уйгуров. Макрон и фон дер Ляйен «не должны заметать под ковер растущий авторитаризм китайского правительства», — заявила организация Human Rights Watch,

Елисейский дворец заверил, что «вопрос будет поднят», — «особенно в отношении родственников французских граждан, находящихся в Синьцзяне», регионе, где наблюдатели осуждают сильные репрессии.

Группа французских сенаторов также напомнила в открытом письме, опубликованном 4 апреля в газете Le Monde, что «перед лицом вмешательства Китая в дела Гонконга и его аппетитов в отношении Тайваня сейчас не время для слабости или молчания».

«После продемократических демонстраций 2019 года, осуждающих неоднократное вмешательство Китайской Народной Республики, ситуация в Гонконге значительно ухудшилась. Нынешнее марионеточное правительство Гонконга, полностью подчиненное Пекину, ввело новые ограничения на свободы (…). Сегодня мы отмечаем тысячи арестов, многие судебные процессы продолжаются, учреждения закрыты; сотням тысяч людей уже пришлось покинуть Гонконг, чтобы избежать репрессий», — подчеркнули сенаторы. Если не указать Си Цзиньпину на недопустимость продолжения подобных действий, он может прийти к выводу, что если европейцы игнорируют нападения на Гонконг, он может напасть на Тайвань, не опасаясь санкций, добавили парламентарии.

Экономика

Не забудут французы и про экономику. Эммануэля Макрона будут сопровождать около шестидесяти лидеров французского бизнеса, включая представителей компаний Airbus, EDF, Alstom и Veolia. Ожидается подписание контрактов, содержание которых в Елисейском пока предпочитают не обсуждать, отмечая лишь намерение сделать «акцент на энергетический переход — одну из глобальных проблем», в решении которой Париж считает необходимым «двигаться вперед вместе с Пекином.

После подписания 6 мая 2019 года плана действий по развитию франко-китайских отношений, призванного восстановить баланс двусторонних экономических обменов, «дефицит торгового баланса между двумя странами никогда не был таким большим, китайские инвестиции во Франции сократились до минимума», — рассказал телеканалу France 24 исследователь Антуан Бондаз. Поэтому Эммануэль Макрон намерен — как и во время своих визитов в 2018 и 2019 годах, — продолжать добиваться «лучшего доступа на китайский рынок» для французских компаний и «справедливых условий конкуренции», пояснил источник в его окружении.

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