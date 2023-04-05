В США предъявили обвинения бывшему президенту Дональду Трампу

Дело Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп в зале суда во время предъявления ему обвинений по уголовном делу, вторник, 4 апреля 2023 года, Нью-Йорк.

Этот день в США уже назвали «историческим», потому что ни одному действующему или бывшему президенту никогда не предъявлялись уголовные обвинения. После формального ареста Трамп появился в зале суда в сопровождении охраны, но без наручников. Экс-президент Соединенных Штатов не признал себя виновным ни по одному из 34 пунктов обвинительного заключения. «Фальсификации документов первого уровня», в которых прокуроры обвиняют Трампа, являются, по версии следователей, нарушением закона о выборах: экс-президент произвел «скрытую» выплату 130 тысяч долларов двум женщинам за молчание о сексуальных связях с ним. Несколько часов спустя после освобождения из-под ареста Трамп, находясь в своей резиденции, заявил, что считает дело против него «беспрецедентным» вмешательством в выборы.

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Дональд Трамп, заявленный кандидат на президентские выборы США 2024 года и нынешний фаворит в гонке за выдвижение от Республиканской партии, назвал дело против себя «политическими маневрами». В прошлом он заверял, что продолжит свою кампанию даже в случае предъявления обвинений, как это позволяет закон.

В обвинительном заключении, опубликованном после слушаний в суде Манхэттена, утверждается, что Дональд Трамп и другие лица нарушили законы о выборах, вступив в сговор с целью предотвратить публикацию негативной информации о нем во время кампании 2016 года.

Прокуроры расследуют в основном денежные выплаты Сторми Дэниелс, бывшей порноактрисе, и Карен Макдугал, бывшей модели журнала Playboy.

Во вторник сотни сторонников и недоброжелателей бывшего президента собрались у входа в здание суда.

По сообщениям СМИ, бывший президент прибыл в прокуратуру Манхэттена добровольно, в зале суда был сдержан и не реагировал на вопросы журналистов. На вопрос суда, признает ли он вину, Трамп ответил: «невиновен».

Как отмечают американские СМИ, каждый из 34 пунктов обвинения предполагает максимальное наказание в виде 4 лет лишения свободы, что в целом составляет 136 лет, хотя «фактический приговор, вероятно, будет намного меньше», — отмечает Fox News.

«Расследование началось, когда Трамп ещё находился в Белом доме, и связано с выплатой 130 тысяч долларов, которые тогдашний адвокат Трампа Майкл Коэн выплатил [порнозвезде Сторми] Дэниелс в конце октября 2016 года, за несколько дней до президентских выборов, чтобы заставить её молчать о предполагаемой связи с Трампом десятилетием ранее», — сообщает CNN.

Дональд Трамп входит в зал суда, 4 апреля 2023 года. AFP - ED JONES

После слушания один из адвокатов его юридической команды Тодд Бланш заявил, что его клиент расстроен и зол:

Но он мотивирован. И это его не остановит. И это именно то, чего он ожидал.

Следующее слушание назначено на 4 декабря, на этот момент суд не обязал стороны хранить молчание по делу, – пишет агентство Reuters.

«Я никогда не думал, что подобное может произойти в Америке»

Освобожденный из-под формального ареста после предъявления обвинений, бывший президент США вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго в Палм-Бич, во Флориде, где сделал 25-минутное (относительное сжатое, по мнению наблюдателей, ведь речи бывшего президента могут длиться по два часа) заявление перед своими сторонниками. По его словам, он стал «жертвой вмешательства в выборы». Местом для заявления Трамп выбрал позолоченный бальный зал. Журналисты отметили, что жена Трампа, Мелания, не была замечена в бальном зале.

Бывший президент США Дональд Трамп выступает с заявлением после предъявления ему обвинений большим жюри Манхэттена в связи с расследованием дела о выплате «скрытых денег» порнозвезде Сторми Дэниелс, в Палм-Бич, штат Флорида, США, 4 апреля 2023 года. REUTERS - RICARDO ARDUENGO

«Я никогда не думал, что подобное может произойти в Америке», — сказал он. — Единственное преступление, которое я совершил, — это храбрость защищать нашу нацию от тех, кто стремится ее уничтожить».

Бывший президент США раскритиковал прокурора Элвина Брэгга, составившего обвинительное заключение, за то, что тот разозлился на него «еще до того, как узнал обо мне». Также, по мнению Трампа, судья Хуан Мерчан, ведущий дело, это «судья, который ненавидит Трампа».

Дональд Трамп упомянул различные судебные дела, объектом которых он является: от дела о секретных документах, вывезенных в Мар-а-Лаго после его ухода из Белого дома в 2021 году, до дела о вмешательстве в выборы, которое идет в штате Джорджия после президентских выборов 2020 года.

Бывший президент заявил, что расследование по поводу секретных документов ведет «сумасшедший специальный прокурор», имея в виду прокурора Джека Смита.

Трамп связал предъявленные ему уголовные обявинения с его объявлением о намерении баллотироваться на пост президента на ближайших выборах, сделанным в ноябре 2022 года.

«Это вмешательство в выборы в невиданных ранее масштабах», — сказал он.

Несмотря на тираду в адрес прокуроров, он не призвал своих сторонников к новым акциям протеста, — отметило агентство Reuters. Также Трамп не сообщил никаких подробностей о своих планах по поводу предвыборной гонки.

Аналитики: Обвинения против Трампа по делу о «скрытых деньгах» содержат мало новых фактов

«Долгожданные» обвинения против Дональда Трампа, в которых речь идет о выплате денег за сокрытие негативной информации в преддверии выборов 2016 года, раскрыли мало новых деталей дела, которое прокуроры расследовали без перерыва в течение пяти лет.

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг заявил, что Трамп внес ложные записи в бухгалтерские книги своей семейной компании по недвижимости на сумму 130 тысяч долларов, выплаченных Майклу Коэну. Эти деньги адвокат Коэн заплатил бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, чтобы во время избирательной кампании она не распространяла информацию о своей связи с Трампом в 2006 году (об этом утверждает Дэниэлс).

Наблюдатели в области права подчеркнули, что исход дела будет зависеть от доказательств, которые, тем не менее, не были обнародованы. Reuters отмечает, что последнее немало удивило специалистов.

Фальсификация деловой документации в Нью-Йорке является мелким правонарушением, но считается уголовным преступлением, если совершается с целью сокрытия другого преступления.

На пресс-конференции прокурор Брэгг заявил, что целью схемы было скрыть нарушение закона штата Нью-Йорк, согласно которому незаконным является сговор с целью «продвижения кандидата незаконными средствами». По словам прокурора, платеж в размере 130 тысяч долларов превысил федеральный лимит на взносы в избирательную кампанию.

Тем не менее, по словам экспертов, на которых ссылается агентство Reuters, в обвинительном заключении не было конкретных сведений о преступлениях, которые якобы скрывались.

Я ожидал, что у них будет ясная, точная и убедительная теория, что было намерение скрыть преступление: вот в чем заключалось это преступление и вот как он его совершил. Здесь этого не видно,

— сказал адвокат Марк Бедероу, бывший прокурор окружной прокуратуры Манхэттена, имея в виду опубликованное обвинительное заключение.

В 2018 году упомянутый выше Коэн признал себя виновным в нарушении федерального закона о финансировании избирательных кампаний в связи с выплатой Дэниелс, хотя Трамп тогда не был обвинен в преступлении. Предшественник нынешнего прокурора Брэгга также изучал схему «скрытых денег», но не стал выдвигать обвинений.

«Что изменилось? Что у него есть такого, чего не было 10 месяцев назад?» — спрашивает Сара Криссофф, партнер юридической фирмы Day Pitney и бывший федеральный прокурор.

Остается неясным, какие дополнительные доказательства, если таковые имеются, Брэгг мог представить большому жюри в поддержку обвинительного заключения.

Джереми Саланд, еще один бывший сотрудник окружной прокуратуры, опрошенный агентством Reuters, отметил, что прокуроры знают, что им «предстоит очень долгая дорога с этими обвинениями», ведь им придется доказать присяжным, что Трамп намеревался нарушить закон о выборах, хотя он и не обвиняется в этом в уголовном порядке.

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