Макрон: «Китай может сыграть важную роль» в урегулировании войны в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон прилетел в эту среду, 5 апреля, в Китай с трехдневным государственным визитом. Сразу по прибытии в столицу КНР он выступил перед представителями французского сообщества в посольстве Франции в Пекине. В ходе этого выступления Макрон заявил о необходимости не прерывать диалог с Китаем, который, по его словам, может сыграть ключевую роль в поиске мирного урегулирования в Украине.

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«Благодаря своим тесным отношениям с Россией, которые были подтверждены в последние дни, Китай может сыграть важную роль» по украинскому вопросу, заявил Эмманюэль Макрон, ссылаясь на недавний визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

Китай подтвердил свою приверженность Уставу ООН. Территориальная целостность и суверенитет наций являются его частью. И я считаю, что защищать их — также значит идти вместе и пытаться найти путь к миру,

— подчеркнул Макрон, обращаясь к представителям французского сообщества в Китае.

Французский лидер также отметил, что Европа не должна «отделять» себя от Китая в экономическом плане.

«Мы не должны отмежевываться, отделять себя от Китая, — призвал Эмманюэль Макрон, — «но добровольно взять на себя обязательство продолжать коммерческие отношения с Китаем».

Прибытие Эмманюэля Макрона в международный аэропорт Пекина, 5 апреля 2023 года. REUTERS - GONZALO FUENTES

► Это третий визит французского президента в Китай, после долгого дипломатического перерыва, спровоцированного пандемией коронавируса. До COVID-19 Эмманюэль Макрон приезжал в Китай в 2018 и в 2019 году.

► В поездке президента сопровождает делегация, состоящая из 80 человек. Среди них — руководители 60 компаний, включая Airbus, EDF, Veolia и Alstom SA, представители художественного сообщества, а также директор зоопарка во французском Бовале, где живет панда Хуань Хуань. Ее Китай в 2014 году на десять лет одолжил Франции.

► В программе Макрона — встречи с правительством КНР, китайскими студентами и инвесторами. В пятницу визит завершится подписанием коммерческих контрактов. Французские правозащитники опасаются, что желание Парижа укрепить торговые связи с Пекином может помешать французской стороне поднять вопрос о нарушении прав человека в КНР. В Елисейском дворце обещают, что Макрон не обойдет стороной эту тему, в частности вопрос о репрессиях в отношении уйгуров.

► На этой неделе в Пекин также приедет глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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