Макрон рассчитывает на Си Цзиньпина, чтобы «образумить Россию»

Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин в Пекине на второй день государственного визита президента Франции в КНР, 6 апреля 2023 года.

С таким заявлением французский лидер выступил в четверг, 6 апреля, в ходе двусторонней встречи со своим китайским коллегой в Пекине. Перед этой встречей Эмманюэль Макрон подчеркнул «важность» диалога с Китаем в условиях войны России против Украины, серьезным образом влияющей на «глобальную безопасность и стратегический баланс» в мире.

Реклама Читать далее

Эмманюэль Макрон находится с трехдневным государственным визитом в Китае. В четверг, на второй день визита, французского президента торжественно принял председатель КНР Си Цзиньпин — Макрона встречали Марсельезой на площади Тяньаньмэнь.

Российская агрессия против Украины нанесла удар по международной стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать на вас в том, чтобы образумить Россию и привести всех за стол переговоров ,

— заявил французский лидер, обращаясь к своему китайскому коллеге во время официальной двусторонней встречи в Пекине.

Си Цзиньпин, со своей стороны, высоко оценил связи с Францией в мире, переживающем «глубокие исторические перемены». По его словам, отношения между Парижем и Пекином — несмотря ни на что — пошли по пути «позитивного и устойчивого развития».

Встрече с Си Цзиньпином предшествовали переговоры с премьер-министром Китая Ли Цяном, а также со спикером парламента страны Чжао Лэцзи.

В ходе переговоров Франция и Китай договорились, что ядерный вопрос должен быть полностью исключен в ходе конфликта в Украине, заявил Макрон после встречи с Си Цзиньпином.

Вы [Си Цзиньпин] только что напомнили нам о желании, которое разделяет Франция, чтобы вопросы ядерной энергии были полностью исключены из этого конфликта, чтобы международные договоренности в этой области соблюдались и что ни при каких обстоятельствах не должно быть развертывания ядерного оружия за пределами территорий государств, таким оружием обладающим. Особенно в Европе,

— заявил Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с Си Цзиньпином.

«В этом отношении необходимо напомнить всем об их обязанностях, в частности России», — добавил глава государства, ссылаясь на недавнее решение Москвы разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Главная дипломатическая задача визита Макрона в КНР — уговорить Китай отказаться от поставок оружия России. «Мы считаем, что можно отговорить их от дальнейшего продвижения, не дать им слишком далеко продвинуться в сторону России», — сказал в комментарии franceinfo французский дипломат, пожелавший остаться анонимным. «Есть реальные причины думать, что Китай может поддаться искушению поставлять оружие в Россию, — отметил собеседник franceinfo, — поэтому мы должны дать им понять, что это было бы катастрофическим решением».

Накануне, почти сразу по прибытии в Пекин, Эмманюэль Макрон заявил, что «Китай может сыграть важную роль» в урегулировании войны в Украине, в том числе благодаря своим тесным связям с Россией.

Французские эксперты по Китаю настроены не слишком оптимистично. «Прогресс по украинскому досье будет незначительным», — подчеркнула в интервью franceinfo Алис Экман, глава отдела Азии в Институте исследований безопасности Европейского Союза.

В последние недели давление на Китай со стороны международного сообщества усиливается. Хотя Пекин официально заявляет о своей нейтральной позиции в вопросе российской агрессии в Украине, Си Цзиньпин ни разу не осудил вторжение и даже не проводил телефонных переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Напротив, недавно он побывал в Москве. В ходе этого визита китайский лидер назвал незыблемым курс Пекина на «укрепление стратегического взаимодействия с Россией».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться