Урсула фон дер Ляйен: Поставка вооружений Москве серьезно навредит отношениям ЕС и Китая

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в четверг в Пекине, что если Китай будет поставлять оружие России, это нанесет серьезный ущерб отношениям между Китаем и ЕС.

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«Мы рассчитываем на то, что Китай не будет прямо или косвенно поставлять военное оборудование России, потому что мы все знаем, что вооружение агрессора противоречит международному праву, и это нанесет значительный ущерб нашим отношениям», — сказала она на пресс-конференции.

Эмманюэль Макрон призвал, со своей стороны, Си Цзиньпина «не поставлять России ничего, что могло бы быть использовано в ее войне против Украины». Об этом французским журналистам, сопровождающим президента в поездке рассказал пожелавший остаться анонимным французский дипломат. Он присутствовал на встрече глав двух государств в четверг, 6 апреля.

Ранее, в четверг, французский лидер заявил, что рассчитывает на Си Цзиньпина, чтобы «образумить Россию и привести всех за стол переговоров».

Главная дипломатическая задача визита европейских лидеров в КНР — уговорить Китай отказаться от поставок оружия России.

Cи Цзиньпин, в свою очередь, сообщил, что готов позвонить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, «когда будет подходящее время». Об этом французским журналистам также сообщил неназванный французский дипломат.

Глава Еврокомиссии назвала такое намерение «положительным» сигналом. По словам Урсулы фон дер Ляйен, «было интересно услышать, как президент Си подтвердил свою готовность к разговору, когда будут подходящие условия и время. Я думаю, это позитивный момент», — сказала она.

В конце марта Владимир Зеленский пригласил Си Цзиньпина посетить Украину. Он сообщил, что не общался с председателем КНР больше года и готов к встрече. Хотя Пекин официально заявляет о своей нейтральной позиции в вопросе российской агрессии в Украине, Си Цзиньпин ни разу не осудил вторжение.

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