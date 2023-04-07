Геноцид в Руанде 29 лет спустя: суды над виновными все еще продолжаются

7 апреля ЮНЕСКО отмечает Международный день памяти о геноциде народа тутси в Руанде в 1994 году, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН. В самой Руанде даже спустя 29 лет после массовых убийств каждый третий из переживших геноцид страдает посттравматическим синдромом. А в Париже и Гааге до сих пор тянутся суды и расследования в отношении предполагаемых соучастников тех преступлений.

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В Руанде 7 апреля вспоминают трагические события почти 30-летней давности, ознаменовавшие начало геноцида народа тутси по призыву правительства хуту. По данным ООН, за сто дней массовых расправ были убиты около 800 тысяч представителей этнического меньшинства тутси. От рук экстремистов пострадали и погибли также умеренные хуту и другие противники массовых убийств. Только спустя 2,5 месяца Франция начала военную операцию для защиты гражданского населения.

Памятные мероприятия, посвященные трагическим событиям тридцатилетней давности, ежегодно длятся в Руанде в течение недели. Однако геноцид 1994 года — не просто мрачная страница в истории страны, но и серьезная проблема, которая до сих пор влияет на общество. Даже спустя 29 лет почти каждый третий из переживших геноцид (28%) страдает посттравматическим синдромом, который в 35% случаев носит форму тяжелой депрессии, говорится в репортаже корреспондента RFI из Руанды.

Во Франции также 7 апреля является днем памяти жертв геноцида тутси. С инициативой учредить такой день выступил президент Эмманюэль Макрон в 2019 году. Однако роль самой Франции в тех трагических событиях остается до сих пор противоречивой. Новые власти Руанды обвиняют французское правительство в поддержке преступного правительства хуту в 1994 году, пришедшего к власти с одобрения Парижа. Франция вмешалась в ситуацию только спустя 2,5 месяца после начала геноцида.

Только в 2019 году президент Макрон поручил специальной комиссии историков изучить роль Франции в этом преступлении. Согласно выводам историков, опубликованным по итогам двух лет работы, «французские власти продемонстрировали слепую поддержку расистскому, коррумпированному и репрессивному режиму». Однако комиссия не нашла исторических подтверждений обвинению «в соучастии» Франции в преступлениях геноцида. Этот доклад позволил добиться нормализации отношений между Парижем и Кигали после десятилетий напряженности.

Однако помимо исторической оценки тех трагических событий до сих пор остается открытым вопрос судебного наказания для многих подозреваемых в причастности к преступлениям против человечности. В 1994 году был создан Международный трибунал по Руанде. Он просуществовал до 2015 года и рассмотрел дела в отношении 93 главных обвиняемых. Двенадцать из них были оправданы, а восемь признали свою вину.

На смену специальному Трибуналу пришел Остаточный механизм для уголовных трибуналов, в котором до сих пор рассматривается дело Фелисьена Кабуги, владельца «Радио тысячи холмов», призывавшего к убийству тутси. Его задержали только в 2020 году в пригороде Парижа и передали в Гаагу. Суд начался в сентябре 2022 года, однако в марте 2023 года слушания приостановили из-за состояния здоровья 90-летнего подсудимого, страдающего деменцией.

В самой Франции также до сих пор рассматривается несколько уголовных дел над обвиняемыми в геноциде руандийскими чиновниками, бежавшими из страны. В отделе по преступлениям против человечности Парижского суда до сих пор находится 20 таких дел. Первый судебный процесс по «руандийским делам» состоялся во Франции только в 2014 году, через двадцать лет после геноцида. За прошедшие с тех пор девять лет суд вынес всего три окончательных приговора.

Представители жертв геноцида и правозащитные организации упрекают французские власти в затягивании процессов и нежелании вершить правосудие. «Сто человек, прямо или косвенно связанных с геноцидом тутси, в настоящее время проживают на территории Франции, — утверждает Ален Готье, глава ассоциации CPCR, представляющей во Франции интересы жертв геноцида в Руанде. — Правосудие слишком медленно. Некоторые жалобы были поданы в начале 2000-х годов, и судебные процессы все еще не завершены».

«При таких темпах теоретически потребуется более двухсот лет, чтобы все дела были рассмотрены, — говорится в открытом письме правозащитников и адвокатов жертв геноцида, опубликованном в газете Le Monde 7 апреля. — Медленность процедуры — враг справедливости. Ведь в этих процессах обвинение в основном основано на свидетельских показаниях. Однако свидетели и подсудимые стареют. Некоторые больше не имеют возможности давать показания, другие умерли. Основное право быть судимым в разумные сроки — это не только право на защиту, следствием этого также является риск рассеяния доказательств с течением времени».

Тем временем, в Елисейском дворце 7 апреля сообщили, что в самом центре Парижа будет установлен памятник в память о жертвах геноцида в Руанде. В администрации французского президента подчеркнули, что это — дань памяти, а также «символический и важный» жест после того, как Эмманюэль Макрон признал «ответственность» Франции за геноцид 1994 года. Памятник будет установлен недалеко от министерства иностранных дел на набережной левого берега Сены.

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