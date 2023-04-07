Ближний Восток

Бетонное ограждение на ливанско-израильской границe со стороны Израиля, 7 апреля 2023 г.

В ночь на пятницу Израиль нанес удары по югу Ливана в ответ на ракетный обстрел с ливанской территории. В армии обороны Израиля заявили, что атаковали инфраструктуру группировки ХАМАС на юге Ливана. Израиль также продолжил удары по сектору Газа. Обострение напряженности на Ближнем Востоке началось после рейда израильской полиции в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе, вылившегося в столкновения.

Реклама Читать далее

Взрывы слышали в районе ливанского города Тир, недалеко от лагеря палестинских беженцев Рашидия.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что «не дадут ХАМАС действовать из Ливана и возлагают на государство Ливан ответственость за кажлый направленный обстрел, исходящий с его территории».

Наблюдатели оценивают обмен ударами как сильнейшую эскалацию между Израилем и Ливаном с 2006 года.

Миротворческая миссия ООН в Ливане UNIFIL заявила, что и в Израиле, и в Ливане заявили, что не хотят войны. Миссия подчеркнула, что обострение напряженности в последние дни опасном и может вылиться в «серьезную эскалацию». UNIFIL призвала стороны прекратить огонь через «голубую линию», разделяющую Израиль и Ливан.

Израиль также продолжил удары по сектору Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что были атакованы два туннеля на севере и юге Газы, а также крупнокалиберный пулемет, из которого боевики ХАМАС вели огонь по израильской авиации. Позже от ЦАХАЛ поступило сообщение о том, что израильские истребители атаковали несколько объектов по производству оружия ХАМАС в секторе Газа.

Тем временем в министерстве здравоохранения Газы утверждают, что в результате израильских рейдов был причинен ущерб детской больнице на территории сектора, передают СМИ.

По данным Израиля, 6 апреля по северу страны из Ливана были выпущены 34 ракеты, 25 из которых были перехвачены. Местонахождение еще четырех ракет устанавливается, сообщили в ЦАХАЛ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху этой ночью, после заседания военно-политического кабинета, заявил, что Израиль ответит на ракетный обстрел, и «враг заплатит высокую цену».

Столкновения в мечети Аль-Акса

Обстрел Израиля с ливанской территории произошел на следующий день после рейда израильской полиции в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, вылившегося в столкновения. Полиция применила силу после того, как в мечети забаррикадировалась большая группа мусульман, которых власти и СМИ Израиля характеризуют как экстремистов.

Столкновения произошли накануне еврейского праздника Песах и в период священного для мусульман месяца Рамадан. По данным СМИ, группа мусульман заперлась в мечети в знак протеста на фоне слухов о намерении еврейских ультра-ортодоксов провести ритуальное жертвоприношение на территории Храмовой горы.

Сообщалось, что запершиеся в мечети закидывали полицейских камнями, полиция в свою очередь применяла слезоточивый газ и дубинки. Более 400 человек были задержаны при попытках выдворить забаррикадировавшихся из мечети.

После беспорядков на Храмовой газе из сектора Газа, контролирующегося группировкой ХАМАС, были запущены ракеты по израильской территории. Ракетные обстрелы из Газы продолжились утром в пятницу.

На следущий день израильская полиция снова провела рейд в мечети Аль-Акса.

Столкновления в мечети Аль-Акса, третьем по святости месте для мусульман, вызвали протесты в арабском мире. Биньямин Нетаньяху тем временем заявил о намерении сохранять статус-кво в святых местах Иерусалима, обвинив в эскалации «мусульманских эстремистов».

«После того, как попытки диалога провалились, и экстремисты не позволили молящимся войти в мечеть, силам безопасности пришлось применить силу для наведения порядка. Израиль остается верным принципу свободного доступа адептов всех религий на Храмовую гору и поддержания статус-кво», — заявил Нетаньяху.

По словам официального представителя ЦАХАЛ подполковника Ричарда Хехта, израильская армия считает, что есть четкая связь между ливанским ракетным обстрелом и недавними столкновениями в Иерусалиме. Он сказал, что в это могут быть вовлечены либо ХАМАС, либо боевики «Исламского джихада», которые базируются в Газе, но также действуют и в Ливане. Представитель ЦАХАЛ добавил, что в армии Израиля полагают, что ливанская организация «Хезболла» и правительство Ливана были в курсе и тоже несут ответственность.

Ни одна из группировок в Ливане не взяла на себя ответственность за ракетный обстрел Израиля. Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати осудил ракетные обстрелы из Ливана, добавив, что ливанские войска и миротворцы ООН проводят расследования и пытаются найти виновных.

Тем времененм «Хезболла» осудила рейды израильской полиции в Иерусалиме. Израиль и «Хезболла» не вступали в полномасштабный военный конфликт после 2006 года.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться