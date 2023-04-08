В Тель-Авиве автомобиль наехал на пешеходов, на Западном берегу Иордана обстреляна машина. Трое погибших

Полиция и спасательные службы у перевернувшейся машины, водитель которой наехал на пешеходов в Тель-Авиве, 7 апреля 2023 г.

Вечером в пятницу, 7 апреля, в Тель-Авиве водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов. Один человек погиб, пятеро получили ранения. Сообщается, что погибший — итальянский турист. В тот же день на Западном берегу Иордана были убиты две сестры британского происхождения, а их мать получила ранения в результате обстрела их машины.

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В пресс-службе полиции Израиля сообщили, что автомобиль выехал на пешеходную зону в районе набережной Чарльза Клора в Тель-Авиве и сбил шесть человек. Затем машина перевернулась.

Находившийся неподалеку сотрудник полиции подбежал на место вместе с муниципальными инспекторами. В тот момент они увидели, что водитель пытался достать «предмет, похожий на винтовку», и застрелили его.

Как сообщили в полиции, погибший — 36-летний иностранный турист. Власти Италии подтвердили, что погиб гражданин Италии Алессандро Парини, юрист из Рима. Он приехал в Израиль с друзьями на Пасху.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила соболезнования в связи с гибелью соотечественника и выразила солидарность с государством Израиль, осудив «трусливое террористическое нападение».

Еще пять человек получили легкие ранения, сообщили в полиции. В службе скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщили, что среди госпитализированных трое в состояни средней тяжести, двое получили легкие ранения. Все пострадавшие — туристы.

MDA Spokesperson

Summary of terror attack in Tel Aviv: MDA EMTs and Paramedics have pronounced a 30 year old male deceased, and are evacuating 5 victims struck by a car, including 3 in moderate condition, and 2 in mild condition. All tourists. pic.twitter.com/EqRb3JSL1D — Magen David Adom (@Mdais) April 7, 2023

Власти Израиля охарактеризовали случившееся как теракт.

В полиции Израиля сообщили, что за рулем находился 45-летний житель израильского города Кафр-Касем. СМИ называют его имя — Юсеф Абу Джабер. Сообщается, что это отец пяти дочерей, имевший израильское гражданство. Также сообщается, что раньше он никогда не попадал в поле зрение служб безопасности. По данным журналистов, найденное при нем «оружие» оказалось пластиковым муляжом.

Как пишут израильские СМИ, родственники Абу Джабера долго не верили, что в машине был он, но когда их привезли на опознание тела убитого, они подтвердили, что это именно он.

Члены семьи Юсефа Абу-Джабера заявили, что до сих пор не могут поверить, что он совершил умышленное нападение, возможно это была авария из-за потери управления. Они добавили, что у них всегда были хорошие отношения с евреями, и если бы они узнали, что Юсеф замышляет нападение, то остановили бы его.

Обстрел машины на Западном берегу

Накануне, 7 апреля, в результате обстрела автомобиля на Западном берегу реки Иордан были убиты две молодые девушки, сестры. Их мать получила тяжелые ранения.

В МИД Великобритании сообщили, что погибшие девушки были британо-израильскими гражданками, передает «Би-би-си». «Мы опечалены известием о гибели двух британо-израильских граждан и серьезных травмах, полученных третьим лицом», — говорится в заявлении.

Мэр израильского поселения Эфрат на Западном берегу, где проживает семья, сказал, что они эмигрировали из Великобритании, а отец сестер ехал впереди них на другом автомобиле, когда было совершено нападение.

Сообщается, что силы безопасности Израиля разыскивают преступников, совершивших обстрел.

Эти нападения случились вскоре после того, как израильская армия нанесла удары по югу Ливана и сектору Газа в ответ на обстрелы своей территории. Ракетный обстрел Израиля последовал за двумя ночными рейдами израильской полици в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе, что вызвало негодование в арабском мире.

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