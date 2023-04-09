Китай в ходе военных учений отрепетировал удары по «ключевым целям» на Тайване

КНР-Тайвань

Китай на второй день военных учений вокруг Тайваня сымитировал «точечные удары по ключевым целям» на острове, передает Reuters со ссылкой на китайское государственное телевидение.

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Китай накануне начал трехдневные военные учения вокруг Тайваня на следующий день после того, как президент Тайваня Цай Инвэнь вернулась из краткой поездки в США. 6 апреля она встретилась со спикером палаты представителей Сената Кевином Маккарти. Подобные встречи всякий раз вызывают раздражение Пекина.

Китайское государственное телевидение сообщило, что несколько типов подразделений армии КНР имитировали «точечные удары по ключевым целям» на Тайване и в прилегающих морских районах, а также «продолжили поддерживать наступательную позицию вокруг острова».

Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в сфере безопасности в регионе, сообщил, что Китай проводил имитацию воздушных и морских атак на «иностранные военные объектв» в водах у юго-западного побережья Тайваня.

В минобороны Тайваня заявили, что на полдень воскресенья по местному времени вокруг острова были зафиксированы 58 китайских самолетов, в том числе истребители Су-30, а также бомбардировщики Н-6 и девять кораблей. Ранее в воскресенье ведомство заявило, что за предыдущие 24 часа оно зафиксировал 71 самолет китайских ВВС и девять военных кораблей вокруг Тайваня.

В министерстве обороны Тайваня подчеркнули, что силы острова «не будут провоцировать эскалацию», но при этом будут реагировать «соответствующим образом» на учения Китая.

По данным источника Reuters в сфере безопасности, около 10 китайских и около 10 тайваньских кораблей стянуты к так называемой срединной линии Тайваньского пролива.

В де-факто посольстве США на самоуправляющемся Тайване заявили, что Вашингтон внимательно следит за учениями Китая, подчеркнув, что у США достаточно ресурсов в регионе для обеспечения мира и стабильности.

США разорвали дипломатические отношения с Тайбэем в пользу Пекина в 1979 году, но приняли закон, по которому обязались обеспечить Тайваню средства самообороны.

Тайвань считает себя суверенным государством, с собственной конституцией и демократической властью. Китай считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, которая в итоге должна перейти под контроль Пекина — если потребуется, силовым путем. Ситуация с Тайванем является наиболее чувствительным вопросом в отношениях КНР с Соединенными Штатами, и эта тема нередко становится источником напряженности. Напряженность между Китаем и Тайванем значительно возросла в августе 2022 года из-за визита на остров тогдашней спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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