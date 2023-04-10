Утечка секретных документов: в США начали расследование

Если некоторые из опубликованных документов кажутся фальсифицированными, то, по словам источников американских СМИ, большинство из них соответствует отчетам ЦРУ, циркулирующим в Белом доме, Пентагоне или даже в Государственном департаменте.

Министерство юстиции США начало расследование с целью установить человека, который стоит за массовой утечкой секретных документов, опубликованных на прошлой неделе в социальных сетях. Документы связаны с войной в Украине, а также действиями противников и союзников США в этом конфликте.

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В воскресенье, 9 апреля, американская пресса обнародовала новую партию сверхсекретной информации, «слитую» ранее в Интернет через социальные сети или даже появившуюся форумах видеоигр. По данным NewYorkTimes, речь идет в первую очередь о войне в Украине: документы показывают объем и точность разведывательных данных, которые собираются в Соединенных Штатах. Например, американские службы могли заранее получать информацию о целях российских бомбардировок. Это особо ценная информация для Украины, но, по мнению американской газеты, обнародованные документы также показывают, что американцы шпионят за украинскими руководителями.

Другая информация в документах лишь косвенно касается Украины: например, о якобы попытках ЧВК «Вагнер» купить оружие в Турции через Мали. Или информация о дебатах внутри правительства Южной Кореи по поводу поставок боеприпасов в Украину.

Опровержение Моссада

Наконец, в документах есть информация, не имеющая никакого отношения к Украине. В особенности она касается ситуации в Израиле. Согласно этим документам, ЦРУ собирало элементы, содержащие доказательства того, что руководители Моссада призывали своих сотрудников и население к протестам против реформы судебной системы, продвигаемой израильским правительством.

Как передает корреспондент RFI в Иерусалиме Мишель Поль, известная израильская секретная служба отреагировала на опубликованный в Интернете секретный документ Пентагона отдельным заявлением. «Моссад и его официальные лица вообще не занимались проблемой протестов и остались верными ценностям государства, которое всегда ими руководило», — заверили в организации.

По мнению специалиста по секретным службам Ронена Бергмана, американская разведка просто неверно истолковала перехваченное сообщение. Но больше всего журналиста беспокоит очень глубокий уровень проникновения американцев в израильскую систему зашифрованных коммуникаций. Каксказал корреспонденту другой израильский аналитик, единственное, в чем можно быть уверенным, это в том, что скандал даст сторонникам Биньямина Нетаньяху повод для продолжения подавления антиреформаторского протестного движения. Яир Нетаньяху, сын премьер-министра Израиля, недавно заявил, что США финансируют протесты, чтобы свергнуть правительство.

Источники информации

Распространение этой сверхсекретной информации в Интернете, несомненно, будет иметь серьезные последствия. Во-первых, с точки зрения доверия. Если «слив» информации подтвердится, союзники Соединенных Штатов будут с меньшей охотой доверять им свои разведданные.

Источники, которыми пользуются американские службы, в частности в России, также могут оказаться под угрозой. Для WashingtonPost утечки показывают, насколько далеко американские службы смогли проникнуть в российскую армию и службы военной разведки. Что может помочь России выявить и нейтрализовать их.

«Эти документы раскрывают чрезвычайно подробную информацию и, кроме того, описывают, как эта информация была получена», — рассказал Международной службе RFI аналитик по вопросам обороны британского журнала TheEconomist Шашанк Джоши.

«Во многих случаях это электронная информация, полученная средствами связи. Это позволит объектам этих перехватов принять меры, чтобы попытаться нейтрализовать эти средства связи, будь то правительство Израиля, правительство Южной Кореи и, конечно же, генеральный штаб и российские спецслужбы, упомянутые в документах. И им будет довольно легко это сделать, поскольку документы очень подробны как с точки зрения конкретных разговоров, так и с точки зрения разглашения элементов коммуникации, при помощи которых была получена информация. В «сливах» присутствует не общая информация, а часто конкретные разговоры между конкретными иностранными официальными лицами. Так будет намного легче определить источник перехвата или источник утечки, и в этом смысле, я думаю, американцы потеряют много источников разведки в ближайшие дни и недели», — продолжил он.

Внутренний след «слива»

Если, конечно, все эти документы не подделки. Однако и WashingtonPost, и NewYorkTimesутверждают, что несколько высокопоставленных американских чиновников подтвердили подлинность по крайней мере некоторых документов.

Министерства обороны и юстиции США начали расследования. По последней информации, власти склоняются к внутренней утечке. Об этом сообщает Майкл Малрой, один из высокопоставленных чиновников Пентагона, передает корреспондент RFI в Нью-Йорке Лубна Анаки. Он указывает, что многие из документов, которые оказались в социальных сетях, были только в руках американцев и больше ни у кого. Таким образом, следователи сочли бы, что эта утечка могла быть действием недовольного сотрудника или, что более серьезно, внутренней угрозой, которая могла бы нанести ущерб интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.

В ожидании завершения расследования Пентагон ограничил распространение секретной информации.

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