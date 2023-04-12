Бирма: Не менее 100 человек, включая детей, погибли в результате авиаудара во вторник

По данным местных СМИ и международных информационных агентств, во вторник 11 апреля, в результате авиаудара бирманской армии, в центре страны (округ Сикайн) погибли по меньшей мере 100 человек, включая детей. Эта атака, по оценкам наблюдателей — самая смертоносная со времен переворота, вызвала международный резонанс. ООН призывает привлечь к ответственности виновных.

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По сообщениям СМИ, нападение произошло около 7 утра по местному времени (12.30 по Гринвичу). «Военные пролетели над районом на истребителях и разбомбили толпу, а затем открыли беспорядочный огонь по людям с военных вертолетов МИ-35», — сказал RFI Аунг Мьо Мин, министр по правам человека в «Правительстве национального единства» (ПНЕ), параллельной власти, созданной противниками бирманской хунты. В момент нападения несколько десятков человек собрались на открытие офиса местной группы Народных сил обороны.

Это жестокий акт, нарушающий международные права и, вероятно, военное преступление, потому что жертвы не были связаны ни с какой вооруженной группой, а военные намеренно стреляли в толпу, используя свои истребители,

— сказал Аунг Мьо Мин.

Правительство национального единства осудило «новый пример неизбирательного применения крайней силы против невинных гражданских лиц».

Несколько часов спустя военная хунта в Бирме подтвердила факт нанесения авиаудара.

«Во вторник около 8 утра в деревне Пази Гьи проходила церемония открытия офиса Народных сил обороны (НСО). Мы атаковали это место», — подтвердил во вторник вечером пресс-секретарь хунты За Мин Тун. Он сказал, что некоторые из погибших были бойцами повстанческих сил, но признал, что «среди них могут быть люди в гражданской одежде».

«Согласно информации, которую мы получили на месте, убитые — не только результат нашей атаки. В том районе были мины, установленные НСО», — сказал он, добавив, что авиаудар также нанесен по району, где хранились порох и мины.

Heartbroken by the latest aerial massacre in Sagaing. The Myanmar junta continues to commit brutal atrocities, killing at least 50, including children. I implore the UN: how many more massacres must occur before you take action? How much longer will our people suffer under this? pic.twitter.com/ya3XGS1J77 — Mahn Winn Khine Thann (@MahnWinnKhine) April 11, 2023

Сердце разрывается от последнего массового убийства с воздуха в Сикайне. Хунта Бирмы продолжает совершать жестокие зверства, убив по меньшей мере 50 человек, включая детей. Я обращаюсь к ООН: сколько еще массовых убийств должно произойти, прежде чем вы примите меры? Сколько еще наш народ будет страдать от этого?

— написал в твиттере премьер-министр Правительства национального единства.

Реакция международного сообщества

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что он «в ужасе» от этого нападения. В своем заявлении он обвинил бирманскую армию в том, что она в очередной раз проигнорировала «четкие юридические обязательства (…) по защите гражданских лиц при ведении боевых действий» и проявила «вопиющее пренебрежение к соответствующим нормам международного права»:

Судя по всему, среди жертв оказались дети, которые вместе с другими гражданскими лицами танцевали на церемонии открытия центра в деревне Пази Гьи, район Канбалу.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «решительно осуждает сегодняшнее нападение вооруженных сил Бирмы (и) призывает привлечь виновных к ответственности», — заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

Армия использует всю свою военную мощь, и именно благодаря вооружениям, предоставленным некоторыми странами, она способна совершать все эти злодеяния,

— сказал он.

В октябре прошлого года около 50 человек погибли в результате атаки бирманских ВВС на концерт, организованный крупной этнической повстанческой группировкой в штате Качин.

Бирма раздирается жестоким конфликтом между хунтой и ее противниками с момента переворота 1 февраля 2021 года, в результате которого был свергнута гражданский лидер Аун Сан Су Чжи, лауреат Нобелевской премии мира. Бирманская армия полагается на свое преимущество в воздухе, благодаря реактивным самолетам российского и китайского производства, чтобы компенсировать свои трудности на земле в борьбе с повстанческими группировками, контролирующими некоторые районы страны. ООН насчитала более 600 военных авиаударов с февраля 2021 года по январь 2023 года, а также несколько инцидентов с жертвами среди гражданского населения.

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