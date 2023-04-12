Расследование: Бывшие афганские шпионы, работавшие на DGSE, были брошены Францией?

расследование

Шамшад — тайная операция французских спецслужб в Афганистане в период с 2009 по 2020 г. Работа по сбору разведданных, проводимая этой франко-афганской ячейкой, активизировалась после ухода французских солдат по приказу Франсуа Олланда в 2012 году. Согласно совместному расследованию французских журналистов RFI–Lighthouse Reports и газеты Le Monde, десятки агентов афганской разведки, работавших на французскую секретную службу в Афганистане говорят, что были брошены Францией после прихода к власти талибов 15 августа 2021 года.

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Как пишет газета Le Monde, официальная история участия Франции в Афганистане свидетельствует о том, что к концу 2012 года Париж подвел черту под любым присутствием сил безопасности в стране. Решение было принято Франсуа Олландом, только что избранным президентом Республики: он не хотел видеть на афганской земле ни одного солдата с французским триколором.

Но этого не произошло.

Расследователи выяснили, что несмотря на решение вывести всех военных, Франция тайно решила сохранить и увеличить свои людские и технические разведывательные ресурсы на месте. Вплоть до того, что в течение нескольких лет Афганистан стал местом наибольшего размещения французских шпионов за рубежом.

Бывшие сотрудники афганской секретной службы (NDS), сотрудничавшие в период с 2009 по 2020 год со своими французскими коллегами из Главного управления внешней безопасности (DGSE) признались, что Франция «осталась в стороне» после возвращения талибов к власти 15 августа 2021 года. Свидетельства некоторых из них, часто с подтверждающими документами, записанные Французским управлением по защите беженцев и лиц без гражданства (OFPRA), другие признания бывших солдат, все еще находящихся в Афганистане или в изгнании в соседних странах, собранные газетой Le Monde, Lighthouse Reports и RFI, проясняют роль Франции в регионе, из которого, по ее утверждению, был выведен весь военный контингент.

По словам RFI, отдел 915 или «Шамшад» был совместной секретной ячейкой, созданной афганскими спецслужбами и DGSE в период с 2009 по 2020 год. В нем должны были работать от 60 до 90 агентов NDS (афганских спецслужб) с целью сбора важной информации, призванной помочь DGSE в миссии по защите французских солдат и интересов, а затем в борьбе с терроризмом и повстанцами в Афганистане.

После падения Кабула 15 августа 2021 года некоторые из них были эвакуированы во Францию. Другие укрылись в Индии, Пакистане или Иране, несмотря на риск, ведь там их безопасность не гарантирована. Некоторые до сих пор находятся в Афганистане, живя в подполье из-за страха быть обнаруженными талибами.

Сорокалетний Али *** был офицером подразделения 915 в период с 2014 по 2018 год. В то время он был связующим звеном между источниками на местах и агентами DGSE, базирующимися в Кабуле. По словам Али, «задача заключалась в сборе информации о планах противника. Врагом были ИГИЛ, Аль-Каида, Талибан и группа Хаккани (сеть Хаккани — важнейшая составляющая «Талибана», присоединилась к нему в 1995 году, сыграв важную роль в захвате Кабула в 1996 году. Основана в 1970 году, воевала против СССР во время его интервенции в Афганистан— RFI)».

Наши коллеги на местах собирали информацию о них, и мы делились ею с нашими французскими коллегами, а также с коллегами из афганской разведки. Мы также собирали информацию о любых французских гражданах, участвующих в международной террористической деятельности с Аль-Каидой или другими террористическими группами по всему миру и отслеживали их возможный въезд в Афганистан. Мы собирали всю эту информацию о врагах, об их планах похищения людей, угона машин или угроз посольству,

— говорит он.

«Французские власти должны спасти нас от этой медленной смерти»

Расследователи RFI–Lighthouse Reports и Le Monde смогли узнать, что помимо зарплаты от афганского правительства Али получал 1000 долларов в месяц от французской секретной службы. Когда 15 августа 2021 года к власти пришли талибы, у Али не было другого выбора, кроме как бежать с семьей в провинцию, чтобы спрятаться. С тех пор он живет в страхе:

«Я закрываю лицо каждый раз, когда выхожу из дома или куда-то еду. Я выхожу на улицу только после наступления темноты. Я прячусь. Мои друзья помогают мне материально, и мы продали все золотые украшения, которые у нас были, чтобы выжить».

Али не был эвакуирован французскими властями.

Так же как Али, не был эвакуирован и другой свидетель расследования — тридцатилетний Хамза***. Работавший в административной части подразделения 915, он также скрывается в Афганистане. Хамза прислал журналистам видеозапись комнаты, где живет он и его семья: подвал, где на полу лежит только матрас. По словам Хамзы, «когда талибы захватили власть, мы все были шокированы, напуганы и параноидально боялись преследования».

Ему удалось перевезти семью к родственникам и удалось укрыться там:

Нам грозит голод. Иногда наши семьи и друзья помогают нам, потому что мы не можем выйти на улицу. Я не работаю уже почти два года, с тех пор как талибы захватили власть. Иногда мы едим только раз в день.

Хамза живет в страхе, что о месте его укрытия узнают талибы, в этом случае он рискует не только свободой, но и жизнью. Он обращается к французским властям:

«Единственное, чего мы ждем от французского правительства, — это чтобы оно нас услышало. Они должны вытащить нас из этой ситуации, потому что мы оказали услуги французскому правительству. Французские власти должны спасти нас от этой медленной смерти».

«Либо я выживу, либо умру»

Несмотря на риск, Харун*** не стал медлить после прихода к власти талибов. Бывший офицер афганской разведки, работавший на французскую DGSE, скрывается со своей семьей где-то в Афганистане.

Он разместил свое сообщение в социальных сетях, потому что, по его словам, у него не было выбора:

«Я рискнул своей жизнью, опубликовав это сообщение. Я сказал себе: либо я выживу, либо умру. Я знал, что люди увидят это послание, адресованное (президенту) Макрону. Я надеялся, что он ответит. Мне было все равно, увидят ли мое сообщение талибы, потому что я совершенно потерял надежду. И я думал, что выход найдется. К сожалению, ответа я не получил».

Некоторые из его коллег, такие как Зубейр***, смогли покинуть Афганистан. Афганский секретный агент и переводчик французской секретной службы в период с 2017 по 2019 год, он уже почти два года живет в Индии.

Зубейр испытывает горечь:

«Когда талибы захватили власть, мы были брошены, Франция не связалась с нами, чтобы помочь нам. Через шесть-семь месяцев с некоторыми из наших коллег французские власти связались для эвакуации. С тех пор некоторые были эвакуированы Францией, а другие, как и я, были брошены».

Зубейр подал заявление на визу во Францию больше года назад. Ответа он так и не получил.

Министерство армии отрицает факт нарушения служебных обязанностей в отношении бывших агентов афганских спецслужб, работавших на DGSE. Французские дипломатические источники отмечают, что Франция репатриировала в общей сложности 9 000 афганцев после прихода к власти талибов в 2021 году, — пишет RFI.

*** Имена свидетелей изменены из соображениям безопасности.

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