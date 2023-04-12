Рекордный рост температур в океане – предвестник смертоносных периодов жары на планете

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Потепление вод океана заставляет животных искать пригодные для жизни экосистемы значительно севернее традиционных зон обитания.
Потепление вод океана заставляет животных искать пригодные для жизни экосистемы значительно севернее традиционных зон обитания. (Nekton)
Нина Карель
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Согласно последним данным Агентства США по наблюдению за океаном и атмосферой, в начале апреля средняя температура на поверхности океана достигла рекордной отметки 21,1 °C. Это новое доказательство глобального потепления. А прогнозы предсказывают еще более радикальные погодные явления в ближайшие годы и предупреждают, что три четверти человечества могут оказаться к 2100 году под угрозой гибели от жары.

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Разогрев планеты продолжается и приводит к серьезным последствиям. По данным американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), в начале апреля средняя температура у поверхности океанов достигала 21,1°C. Это первый случай с начала спутниковых наблюдений агентства в 1981 году. Предыдущий рекорд (21°C) был регистрирован в марте 2016 года. 

Кристоф Кассу, климатолог CNRS и главный автор шестого доклада МГЭИК, отмечает, что такой ранний рекорд в большей степени, чем когда-либо, связан с изменением климата, вызванным деятельностью человека. Комментируя публикацию NOAA, он написал в Твиттере:

CO₂ аккумулируется в атмосфере и океане, год за годом накапливая тепло, вызванное дополнительным парниковым эффектом из-за антропогенного воздействия. Температурный рекорд [достигнут] в начале апреля, хотя #ЭльНиньо еще даже не начался. 2023 год обещает быть экстремальным [в Топ-3 🥵]

 

Процесс разогрева мирового океана ученые наблюдают с 1970 года

Периоды аномальной жары в море участились. Их периодичность удвоилась по сравнению с 1982 годом. Температурные изменения нарушают работу морских экосистем. Об этом Международный союз охраны природы (МСОП) предупреждал уже в 2016 году:

Потепление океанов уже сегодня влияет на все экосистемы — от полярных регионов до тропиков — и заставляет целые группы видов, таких как планктон, медузы, черепахи и морские птицы, подниматься на 10 градусов по широте к полюсам. Согласно этому отчету, это приводит к потере мест [традиционного] размножения черепах и морских птиц и снижает шансы на успешное размножение морских млекопитающих.

 

Ссылаясь на отчет Explaining ocean warming: Causes, scale, effects and consequences составленный 80 учеными из 12 стран, организация утверждает, что «разрушая среду обитания рыб и заставляя виды рыб перемещаться в более холодные воды, потепление океана влияет на запасы рыбы… и приведет к сокращению улова в тропических регионах». 

По данным ученых, мировой океан до сих пор поглощал до 93% глобального потепления, генерированного промышленной деятельностью человека. Но рост температур в океане заставляет экспертов предсказывать драматический последствия не только для живой природы, но и для населения земли в целом. Исследователи утверждают: при отсутствии резкого сокращения выбросов CO2, до 75% жителей планеты могут стать жертвами смертельной жары к 2100 году.

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