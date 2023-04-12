Рекордный рост температур в океане – предвестник смертоносных периодов жары на планете

Согласно последним данным Агентства США по наблюдению за океаном и атмосферой, в начале апреля средняя температура на поверхности океана достигла рекордной отметки 21,1 °C. Это новое доказательство глобального потепления. А прогнозы предсказывают еще более радикальные погодные явления в ближайшие годы и предупреждают, что три четверти человечества могут оказаться к 2100 году под угрозой гибели от жары.

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Разогрев планеты продолжается и приводит к серьезным последствиям. По данным американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), в начале апреля средняя температура у поверхности океанов достигала 21,1°C. Это первый случай с начала спутниковых наблюдений агентства в 1981 году. Предыдущий рекорд (21°C) был регистрирован в марте 2016 года.

Кристоф Кассу, климатолог CNRS и главный автор шестого доклада МГЭИК, отмечает, что такой ранний рекорд в большей степени, чем когда-либо, связан с изменением климата, вызванным деятельностью человека. Комментируя публикацию NOAA, он написал в Твиттере:

CO₂ аккумулируется в атмосфере и океане, год за годом накапливая тепло, вызванное дополнительным парниковым эффектом из-за антропогенного воздействия. Температурный рекорд [достигнут] в начале апреля, хотя #ЭльНиньо еще даже не начался. 2023 год обещает быть экстремальным [в Топ-3 🥵]

Le CO₂ s'accumule dans l’atmosphère & l’océan, stocke année après année la chaleur induite par l'effet de serre additionnel du a l'influence humaine.

Record de température en ce début d'avril alors même qu'#ElNino n'a même pas commencé.

2023 s'annonce extrême [dans le Top3 🥵] pic.twitter.com/PG8gRdLCiQ — Christophe Cassou (@cassouman40) April 8, 2023

Процесс разогрева мирового океана ученые наблюдают с 1970 года

Периоды аномальной жары в море участились. Их периодичность удвоилась по сравнению с 1982 годом. Температурные изменения нарушают работу морских экосистем. Об этом Международный союз охраны природы (МСОП) предупреждал уже в 2016 году:

Потепление океанов уже сегодня влияет на все экосистемы — от полярных регионов до тропиков — и заставляет целые группы видов, таких как планктон, медузы, черепахи и морские птицы, подниматься на 10 градусов по широте к полюсам. Согласно этому отчету, это приводит к потере мест [традиционного] размножения черепах и морских птиц и снижает шансы на успешное размножение морских млекопитающих.

Ссылаясь на отчет Explaining ocean warming: Causes, scale, effects and consequences составленный 80 учеными из 12 стран, организация утверждает, что «разрушая среду обитания рыб и заставляя виды рыб перемещаться в более холодные воды, потепление океана влияет на запасы рыбы… и приведет к сокращению улова в тропических регионах».

По данным ученых, мировой океан до сих пор поглощал до 93% глобального потепления, генерированного промышленной деятельностью человека. Но рост температур в океане заставляет экспертов предсказывать драматический последствия не только для живой природы, но и для населения земли в целом. Исследователи утверждают: при отсутствии резкого сокращения выбросов CO2, до 75% жителей планеты могут стать жертвами смертельной жары к 2100 году.

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