Министр обороны Китая вскоре посетит Россию. Глава МИД КНР отрицает поставки оружия Москве

Министр обороны Китая Ли Шанфу 16 – 19 апреля посетит РФ с официальным визитом по приглашению главы российского минобороны Сергея Шойгу, сообщили 14 апреля в оборонном ведомстве КНР. В эту же пятницу в Пекине китайский министр иностранных дел Цин Ган ФРГ заявил после встречи с главой МИД, что КНР не поставляет и не будет поставлять оружие ни одной из сторон войны в Украине.

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В кратком сообщении официального представителя минобороны КНР говорится, что Ли Шанфу проведет переговоры с российскими военачальниками и посетит российские военные академии. Там же отмечается, что в последние годы «китайско-российские военные отношения продолжали функционировать на высоком уровне, был достигнут прогресс в стратегической коммуникации, совместных учениях и практическом сотрудничестве».

В минобороны РФ подтвердили визит министра обороны Китая в РФ, назвав даты с 16 по 18 апреля. В Москве отметили, что в ходе визита запланированы переговоры глав военных ведомств. «Стороны обсудят состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, а также актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности», — говорится в телеграм-канале минобороны РФ. В этом сообщении отмечается, что для Ли Шанфу визит в Москву станет первой зарубежной поездкой после его назначения на пост главы китайского военного ведомства в марте 2023 года.

В конце марта с визитом в Москву приезжал председатель КНР Си Цзиньпин. После этого в Китай направились президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. С 13 по 15 апреля в Пекине с визитом находится глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Она призвала китайские власти не поставлять оружие России и выразила недоумение, почему Китай до сих пор не призвал Россию остановить войну, передает DW.

14 апреля в Пекине прошли переговоры глав МИД Германии и Китая Анналены Бербок и Цинь Гана. На пресс-конференции по итогам этой встречи журналисты спросили китайского министра, поставляет ли КНР оружие России. Цинь Ган ответил, что его страна не поставляет вооружения в регионы боевых действий, и в этом политика Пекина остается без изменений (сообщает Bild). КНР, по словам министра, не будет продавать оружие «любой стороне, вовлеченной в ситуацию вокруг Украины».

Вопросы же поставок товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях, в КНР рассматриваются в соответствии с требованиями законодательства, цитирует Deutsche Welle ответ Цинь Гана.

На пресс-конференции с главой МИД ФРГ китайский министр также отметил: «Хочу подчеркнуть один момент: роль Китая в украинском вопросе, наше предложение, сводится к одному: убеждать и содействовать переговорам, и мы не будем делать ничего, чтобы подлить масла в огонь»

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