NYT: «Слитые» документы разведки США свидетельствуют о пророссийской информационной кампании в Африке. Она спонсировалась Кремлем и Пригожиным

25 января 2022 года сторонники путчистов в Буркина-Фасо вышли на уличную демонстрацию в поддержку военных, некоторые размахивали флагами России.

Издание The New York Times в своем номере от 13 апреля публикует материал «Как Путин стал героем на африканском телевидении», основанный на секретных документах американской разведки, «слитых» недавно в соцсети. Эти документы свидетельствуют о том, что в феврале 2023 года российская разведка спланировала информационную кампанию по изменению общественного мнения в африканских странах относительно войны в Украине.

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«Пророссийский контент, представляющий искаженную версию войны в Украине и продвигающий интересы России в Африке, набирает аудиторию на континенте, – пишет The New York Times, – За последний год в новостных агентствах и социальных сетях Африки все чаще появляется поток пророссийского контента. Сообщения направлены на то, чтобы заручиться поддержкой вторжения в Украину и представить растущее присутствие России на африканском континенте как выгодное, в то же время очерняя американское и европейское, особенно французское, присутствие в Африке».

Среди документов американской разведки, просочившихся на прошлой неделе, есть отчет, в котором говорится, что российская военная разведка в феврале планировала пропагандистскую кампанию с использованием африканских СМИ, чтобы «переориентировать» общественное мнение в Африке на Россию и настроить его против Запада.

Этот контент распространяли самые разные СМИ, в том числе влиятельные блогеры в социальных сетях, новостные сайты и телеканалы, подписавшие партнерские соглашения с финансируемыми Кремлем компаниями. Некоторые из этих СМИ, по мнению экспертов, связаны с группой «Вагнера», которая действует в нескольких африканских странах, распространяя дезинформацию и отправляя тысячи наемников для поддержки правительств, добычи золота и других природных ресурсов.

Издание приводит несколько примеров того, как российская пропаганда работает в африканских странах. Так, камерунский телеканал Afrique Média с многомиллионной аудиторией заключил соглашение с RT. Комментаторы в эфире зачитывают речи в поддержку нападения России на Украину. Один из них недавно закончил свою речь словами «Слава Путину!»

Популярный блогер @mmodiba10, у которого 148 тысяч подписчиков, недавно сменил свое имя в Twitter на Vladimir в честь российского президента. Он распространяет пророссийский контент как в этой соцсети, так и в своем Telegram-канале.

В африканском сегменте соцсетей стало вирусным видео, в котором «бравый» боевик «ЧВК Вагнера» помогает западноафриканским солдатам «отбивать нашествие зомби из Франции». Здесь используется «антиколониалистский» нарратив, призванный представить современные западные страны как по-прежнему колониальные державы, угнетающие народы Африки.

При этом западные СМИ постепенно сокращают свой штат и сворачивают работу на этом континенте. Например, французские Radio France Internationale и France 24 временно прекратили свое присутствие в Мали и Буркина-Фасо по причине гонений со стороны властей. Все это создает богатую почву для продвижения пророссийских нарративов.

NYT приводит слова координатора малийского фактчекингового сайта Benbere Абдулы Гуиндо, который говорит о том, что «российские фейки здесь производятся в промышленных масштабах».

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