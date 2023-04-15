В Судане вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования

С утра субботы, 15 апреля, столица Судана, Хартум, стала театром вооруженного противостояния между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (RSF). Бои идут вокруг стратегических объектов, передает специальный корреспондент RFI в Хартуме.

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Регулярная армия подчиняется военному правительству во главе с генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, а Силы быстрого реагирования — его номинальному заместителю, генералу Мохаммеду Хамдану Дагало.

Бои со стрельбой начались в центре Хартума, в частности в районе президентского дворца, армейского штаба. Над международным аэропортом Хартума летают военные самолеты, передает корреспондент RFI Элиот Браше. Сообщается также о боях около штаб-квартиры государственного телевидения.

Силы быстрого реагирования заявили, что взяли под свой контроль столичный аэропорт и президентский дворец, однако независимого подтверждения этой информации нет.

Тем временем армия обвиняет RSF в нападении на военные базы по всей стране. В армии заявили, что военная авиация ведет операции против бойцов сил быстрого реагирования.

По некоторым данным, столкновения также вспыхнули на севере страны, в районе города Мероэ, у армейской базы. Вокруг этой военной базы в четверг утром были развернуты силы оперативного реагирования, что повысило напряженность между двумя противоборствующими силовыми структурами, сообщает корреспондент RFI.

В результате боев погибли по меньшей мере трое гражданских, сообщили в официальном медицинском профосоюзе.

Спецпредставитель ООН по Судану Фолькер Пертес призвал военных и военизированные формирования немедленно прекратить боевые действия. «Г-н Пертес связался с обеими сторонами, чтобы потребовать немедленного прекращения боевых действий для безопасности суданского народа и избавления страны от дальнейшего насилия», — говорится в заявлении миссии ООН в Судане.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал все стороны к немедленному прекращению насилия и возобновлению переговорного процесса.

В 2019 году в Судане был низложен диктатор Омар аль-Башир, правивший страной около 30 лет. В 2009 году аль-Башир стал первым действующим главой государства, в отношении которого Международный уголовной суд (МУС) в Гааге выписал ордер на арест. Он обвиняется в геноциде и преступлениях против человечности в ходе межэтнического конфликта в Дарфуре. Аль-Башир после низложения был арестован, но до сих пор не выдан в Гаагу.

После свержения аль-Башира военные и гражданские власти договорились о формировании переходного правительства, но в октябре 2021 года в Судане произошел военный переворот, направленный против переходного правительства. Во время путча ныне противоборствующие Абдель Фаттах аль-Бурхан и Мохаммед Хамдан Дагало выступили союзниками.

Суданцы уже несколько недель жили в страхе перед вооруженным столкновением.

Напряженность между армией и RSF возросла в связи с разногласиями их руководства относительно условий интеграции сил быстрого реагирования в состав армии. Это стало камнем преткновения в рамках предполагаемого перехода к гражданскому управлению. С декабря 2022 года шли переговоры о выходе из кризиса, но они не увенчались успехом.

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