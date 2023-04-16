Бои между силовыми структурами в Судане: сообщается о десятках погибших

Дым поднимается в городе Омдурман в ходе столновений между силовыми структурами Судана, 15 апреля 2023 г.

В результате вооруженного противостояния между армией и силами быстрого реагирования (RSF), начавшегося утром в субботу, D Судане погибли по меньшей мере 56 гражданских и десятки комбатантов, сообшает Reuters со ссылкой на Центральный комитет суданских врачей.

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Утром в воскресенье в Центральном комитете врачей сообщили, что по меньшей мере 56 мирных жителей погибли, еще 595 человек получили ранения, включая комбатантов с начала боевых действий. Около половины гражданских, которые были убиты, погибли в провинциах за пределами столицы — Хартума, говорится в сообщении.

Были убиты также десятки комбатантов, сообщили во комитете врачей, не назвав точного числа погибших из-за отсутствия оперативной информации.

Бои разгорелись 15 апреля между регулярной армией во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом и силами быстрого реагирования во главе с генералом Мохаммедом Хамданом Дагало. Им предшествовали недели политической напряженности.

Два генерала управляют Суданом после военного переворота 2021 года, где они выступили союзниками. Путч произошел через два года после того, как в Судане был низложен диктатор Омар аль-Башир, правивший страной около 30 лет.

В рамках предлагаемого перехода к гражданскому управлению RSF должны быть интегрированы в состав регулярной армии, но генералы не смогли договориться о том, на каких условиях это должно произойти. Это стало ключевым камнем преткновения. Противоречия вылились в вооруженные столкновения. При этом неясно, кто первым начал стрельбу.

В субботу утром силы RSF заявили, что захватили президентский дворец, государственную телевизионную станцию и ряд аэропортов. Армия отрицает эти утверждения.

Соединенные Штаты, Китай, РФ, Египет, Саудовская Аравия, ООН, Европейский союз и Африканский союз призвали к немедленному прекращению военных действий в Судане.

Судя по свидетельствам очевидцев, конце первого дня боев армия нанесла удар по базе, принадлежащей RSF в городе Омдурман, примыкающему к столице.

Местные жители слышали стрельбу и артиллерийские залпы всю ночь. Телеканал «Аль-Арабия» транслировал кадры, на которых виден густой дым, поднимающийся над некоторыми кварталами Хартума.

Сообщается, что боевые действия распространились на многие города: от Порт-Судана и Кассалы на востоке до Эль-Обейда в центре, бои продолжились в городах провинции Дарфур.

Корреспондент RFI в. Каире сообщает, что египетские военные, участвовашие в авиационных маневрах вместе с суданскими ВВС, были взяты в плен суданскими силами быстрого реагирования. RSF накануне обнародовали вижео, на котором показаны захваченные египетские военные в аэропорте города Мероэ на севере Судана.

После этого спикер египетской армии заявил, что египетские вооруженные силы внимательно следят за развитием ситуации в Судане и сотрудничают с суданскими властями, чтобы гарантировать безопасность египетских сил.

Позднее генерад Мохаммед Хамдан Дагало заявил, что египетские солдаты в безопасности и RSF готовы сотрудничать с Каиром, чтобы обеспечить их возвращение в Египет, передает Reuters.

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