Что известно о генерале Хамдане и его Силах быстрого реагирования, вступивших в бои с армией в Судане?

Судан

В субботу в столице Судана Хартуме и других регионах вспыхнуло вооруженное противостояние между армией и Силами быстрого реагирования (RSF). Это стало результатом политического противостояния между двумя генералами, оказавшимися у власти в стране после путча 2021 года.

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Бои разгорелись 15 апреля между регулярной армией во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом и силами быстрого реагирования во главе с генералом Мохаммедом Хамданом Дагало (также известным как Хамедти). Им предшествовали недели политической напряженности.

Два генерала управляют Суданом после военного переворота 2021 года, где они выступили союзниками. Путч произошел через два года после того, как в Судане был низложен диктатор Омар аль-Башир, правивший страной около 30 лет.

В рамках предлагаемого перехода к гражданскому управлению RSF должны быть интегрированы в состав регулярной армии, но генералы не смогли договориться о том, на каких условиях это должно произойти. Это стало ключевым камнем преткновения. Противоречия вылились в бои, приведшие как минимум к десяткам жертв. При этом неясно, кто первым начал стрельбу.

Что известно об RSF и генерале Хамдане?

Силы быстрого реагирования были созданы в 2013 году бывшим президентом Судана Омаром аль-Баширом на основе проправительственного ополчения «Джанджавид», обвиняемого в преступлениях во время конфликта в Дарфуре, начавшегося в 2003 году.

В 2009 году аль-Башир стал первым действующим главой государства, в отношении которого Международный уголовной суд (МУС) в Гааге выписал ордер на арест. Он обвиняется в геноциде и преступлениях против человечности в ходе межэтнического конфликта в Дарфуре. Аль-Башир после низложения был арестован, но до сих пор не выдан в Гаагу.

Генерал Мохаммед Хамдан был командиром ополчения «Джанджавид». В 2019 году он способствовал низложению своего бывшего покровителя. А в 2021 году вместе с главой армии Абделем Фаттахом аль-Бурханом участвовал в свержении переходного правительства.

С момента своего основания Силы быстрого реагирования значительно увеличили свое влияние в Судане, отмечает в интервью RFI исследователь парижского Института политических исследований (Scinces Po), специалист по Судану Ролан Маршаль:

«Военные создали RSF, а в 2010-х годах — благодаря, в частности, Объединенным Арабским Эмиратам и войне в Йемене — автономность этого военизированного формирования значительно расширилась. Они были задействованы в ряде конфликтов, с разрешения суданского президента Омара аль-Башира, в частности в Йемене и даже в Ливии в поддержку генерала Хафтара».

По словам эксперта численность суданских сил быстрого реагирования оценивается в более чем 110 тысяч бойцов и это формирование в полной мере можно назвать «второй армией».

По его словам, генерал Хамдан, получивший большие возможности занялся политикой и высказывал поддержку переходу к гражданскому управлению. «Дело не столько в том, что мы имеем дело с искренним демократом, это прежде всего тот, кто видит свое политическое пространство все более ограниченным и кто знает, что его политическое и экономическое выживание будет гораздо больше связано с переходом к гражданской власти, чем с поддержанием недееспособной хунты, которая вообще ничего не допускает», — объясняет Ролан Маршаль.

В феврале 2022 года Мохаммед Хамдан ездил в Москву, где встречался с высокопоставленными российскими чиновниками, в том числе с секретарем совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Государственное агентство Судана SUNA тогда отметило, что стороны договорились об «активации» предыдущих экономических и дипломатических соглашений, а также соглашений в сфере безопасности.

Через год стало известно, что Москва и Хартум согласовали создание военной базы в Порт-Судане на Красном море. Договор предусматривает размещение в Порт-Судане базы, на которой находились бы 300 российских моряков и до четырех кораблей. Соглашение о созданиее пункта ВМФ России в Судане было подписано в декабре 2020 года.

Месяц назад телеграм-канал «Пресс-служба Пригожина» опубликовал ответ создателя «ЧВК Вагнер» на запрос от издания The New York Times, где Пригожин заявил: «мы… не имеем никакого отношения… к господину Хамедти».

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