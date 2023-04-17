Бывшая офицер ВМС США управляла пророссийским пропагандистским каналом в соцсетях

Пророссийским каналом в соцсетях Donbass Devushka, в котором публиковались секретные документы американской разведки, управляла бывшая офицер Военно-морских сил США Сара Билс. Она выдавала себя в сети за русскую еврейку из Луганска.

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Сару Билс разоблачило интернет-сообщество «Североатлантическая организация Fella» (NAFO), которое борется с российской пропагандой. О результатах расследования пишут The Wall Street Journal и The Insider

Аккаунт в социальных сетях, которым руководила бывший унтер-офицер ВМС США — популярный онлайн-голос, поддерживающий войну России с Украиной, — сыграл ключевую роль в распространении разведывательных документов, предположительно слитых летчиком первого класса Джеком Тейшейрой. Предполагаемый российский блогер, известный как Donbass Devushka, перепостил файлы из малоизвестных онлайн-чатов. Блог является лицом прокремлевских социальных сетей, подкастов и аккаунтов по сбору средств. Человек, который ведет подкасты от имени Donbass Devushka и управляет этими аккаунтами, — это бывший технический специалист по авиационной электронике из штата Вашингтон, настоящее имя которой Сара Билс. The Wall Street Journal

The Insider также уточняет, что Сара Билс выдававшая себя в сети за русскую еврейку из Луганска, оказалась разведенной женщиной средних лет из Нью-Джерси:

У пропагандистки с ником Donbass Devushka (в разное время она также использовала псевдонимы Mila Medvedev, @luganskforlife, CheburekiVibes, MeatballSubZero, YuGopnik, GhostofLugansk) есть свой Telegram-канал, Twitter и YouTube-канал, где она выкладывает свой подкаст. У нее около 135 тысяч подписчиков. В Twitter Donbass Devushka публиковала свои отфильтрованные фотографии и писала, что ее зовут Мила.

Сара Билс живет в Ок Харборе, штат Вашингтон, рядом с военно-морской авиабазой Видби-Айленд, где проходила службу.

Свидетельство о браке от марта 2011 года показывает, что Билс родилась в городе Вурхиз, штат Нью-Джерси. Журналисты издания Malcontent News поговорили с ее матерью, которая не знала об активности дочери в Интернете или о том, что недавно она официально сменила имя. Родители Билс отрицали, что они - эмигранты из России или что Билс имела какую-либо связь со странами бывшего Советского Союза, в частности Российской Федерацией, Украиной или самопровозглашенными Луганской или Донецкой народными республиками.

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