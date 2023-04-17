В Иране вынесли приговоры военным по делу о сбитом ПВО украинском Boeing

Цветы и свечи в память о пассажирах разбившегося "Боинга" в аэропорту Борисполь в Киеве. 8 января 2020 г.

Украинский Boeing в январе 2020 года был сбит двумя ракетами иранской ПВО, погибли 176 человек. Суд вынес приговоры десяти военным. Оператор ПВО, выполнивший пуск ракет, получил 10 лет тюрьмы.

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8 января 2020 года иранские вооруженные силы сбили самолет, совершавший рейс между Тегераном и Киевом, в результате чего погибли 176 человек, большинство из которых были гражданами Ирана и Канады.

В ночь трагедии силы ПВО Ирана были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Перед этим исламская республика атаковала базу, используемую американской армией в Ираке, в ответ на ликвидацию пятью днями ранее в результате американского удара в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.

В первое время после катастрофы Иран называл причиной крушения пожар двигателей. Украина на следующий день после падения самолета указала среди рассматриваемых версий то, что самолет был сбит ракетой «Тор». После двух дней опровержений иранские вооруженные силы наконец признали свою ответственность за эту трагедию, сославшись на «человеческую ошибку». После катастрофы в Иране прошла антиправительственная акция.

В ноябре 2021 года судебный орган объявил об открытии в Тегеране суда над десятью военнослужащими «разных званий» за их причастность к запуску ракеты по лайнеру. 16 апреля 2023 года иранские военнослужащие были приговорены к лишению свободы на срок от одного до десяти лет. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба министерства юстиции Ирана.

Первый подсудимый, командир ЗРК «Тор М-1», был приговорен к десяти годам лишения свободы за то, что не выполнил приказ начальства, сбив самолет, а еще девять военнослужащих были приговорены к срокам от одного до трех лет лишения свободы, сообщает агентство Mizan Online.

Источник добавил, что командир установки ПВО «выпустил две ракеты по украинскому рейсу PS752 вопреки приказам командного пункта, без получения разрешения и в нарушение инструкций». Подробностей о личности осужденных (среди которых – четыре сотрудника системы обороны, командир базы ПВО и офицер пункта управления) не предоставлено.

«Ассоциация семей жертв не признает суд исламского режима законным, — написали после оглашения приговора в Twitter родственники погибших, – Мы требуем, чтобы это преступление судил беспристрастный международный трибунал. Мы стремимся к справедливому судебному разбирательству в свободном Иране».

Сразу после катастрофы иранское правосудие указало, что «103 человека подали жалобу в прокуратуру», требуя «беспристрастного расследования (...) для выявления и привлечения к ответственности виновных». В начале 2022 года Иран заявил, что начал выплачивать компенсации некоторым семьям жертв катастрофы «в размере 150 000 долларов». В декабре того же года группа из четырех стран (Канада, Украина, Швеция и Великобритания) запросила создание специального арбитража, ссылались на Монреальскую конвенцию 1971 года, которая регулирует преступления против гражданской авиации.

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