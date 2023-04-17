В Техасе SpaceX готовится к запуску крупнейшей в мире ракеты-носителя Starship

Ракета SpaceX Starship перед первым испытательным полетом 16 апреля 2023 года на стартовой площадке в Бока-Чика, США.

Для фирмы Илона Маска SpaceX понедельник будет решающим. Его ракета-носитель Starship совершит первый испытательный полет. Весь мир следит за результатами испытаний, так как это самая большая, самая мощная и, главное, многоразовая система запусков, предназначенная для полетов на Луну и Марс.

Реклама Читать далее

Над созданием этой 120-метровой ракеты-носителя компания Илона Маска работала в течение многих лет в рамках программ изучения дальнего космоса. Запуск должен состояться со стартовой площадки космодрома Бока-Чика, расположенной на юге американского штата Техас. Как объявила в пятницу SpaceX, стартовое окно, продолжительностью два с половиной часа, открывается в понедельник в 7:00 по местному времени (12:00 по Всемирному времени и 14:00 по Парижу). Но есть и запасные даты, предусмотренные в течение недели.

План полета должен происходить следующим образом. Примерно через три минуты после взлета бустер Super Heavy должен отделиться и вернуться на площадку в Мексиканском заливе. Космический корабль Starship продолжит полёт, чтобы совершить неполный виток вокруг Земли. Затем он выполнит управляемое с Земли приводнение в Тихом океане, близ Гавайских островов.

With a test such as this, success is measured by how much we can learn, which will inform and improve the probability of success in the future as SpaceX rapidly advances development of Starship pic.twitter.com/2tf4jx3qRL — SpaceX (@SpaceX) April 17, 2023

В канун запуска Илон Маск выражал сомнения в успехе испытательного полета. Но, каким бы ни был результат этого эксперимента, SpaceX считает, что успех этого испытательного полета будет измеряться «количеством полученных знаний». Только вторая ступень корабля, космический корабль Starship, давший название всей ракете, уже выполняла суборбитальные испытательные полеты (на высоте около 10 км), некоторые из которых закончились впечатляющими взрывами.

Именно этот космический корабль был выбран NASA для высадки астронавтов на Луну во время миссии Artemis 3, запланированной на 2025 год.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться