Россия высадилась на Лулу: зачем Лавров прилетел «искать мира» в Украине в Латинскую Америку?

Сотрудники дворца Итамарати, где находится бразильский МИД, несут российские флаги во время подготовки к прибытию Лаврова. Бразильское руководство тоже, кажется, выступает под российскими знаменами.

Министр иностранных дел РФ Лавров отправился в турне по Латинской Америке: Бразилия, Венесуэла, Никарагуа, Куба. В российском «дипломатическом» ведомстве заверили перед поездкой, что для РФ «Латинская Америка — это дружественный регион», с которым она намерена «развивать конструктивное сотрудничество, не подверженное какому-либо диктату извне». Сопоставляя эту фразу со списком руководителей вышеуказанных латиноамериканских стран — Лула (президент Бразилии), Мадуро (Венесуэла), Диас-Канель (президент Кубы), Ортега (Никарагуа) — можно легко догадаться, против кого вместе с ними собирается «дружить» российское руководство. Против «диктата США». Понятно и то, что встречающиеся с Лавровым стороны могут еще раз «подтвердить», что с полномасштабной путинской войной в Украине «не все так однозначно», а также призвать к переговорам по кремлевскому сценарию. Главным постановщиком которого — вольно или невольно — в последние недели выступает Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии.

Реклама Читать далее

С нее Лавров и начал свое турне, высадившись в аэропорту г. Бразилиа в элегантных голубых джинсах и светлых кроссовках. Какой сигнал хотел таким образом послать «городу и миру» российский мининдел, официально пока не сообщалось. Но логичнее и честнее было бы высадиться в запятнанном (искусственной) кровью смокинге цвета хаки, считают опрошенные RFI политические стилисты.

***

На встрече с бразильским министром иностранных дел Мауро Виейрой, которая прошла 17 апреля, Лавров заявил: «Понятно, что мы заинтересованы в том, чтобы „украинский конфликт“ как можно скорее завершился».

При этом независимым экспертам понятно и то, что названную «украинским конфликтом» полномасштабную путинскую войну против Украины Кремль хочет «завершить» «как можно скорее» лишь потому, что давно не может добиться на фронте каких бы то ни было «успехов». И стремится «сохранить» украинские территории, которые россияне уже успели с оружием в руках незаконно захватить с 2014 года, погубив ради этого сотни тысяч людей.

Лавров и Виейра. 17.04.2023. Бразилиа AP - Eraldo Peres

Лавров добавил, что с «бразильским коллегой» они говорили «о том контексте, который необходимо иметь в виду, чтобы решать подобные проблемы не на сиюминутной основе, а на основе долгосрочных договоренностей, которые должны прежде всего опираться на принцип многосторонности и учета интересов в сфере безопасности всех без исключения государств».

И здесь ничего нового — российские власти с первого дня полномасштабной войны используют пропагандистский штамп о том, что безопасности РФ якобы кто-то угрожал, а потому «пришлось» напасть на Украину. Предлог, устаревший еще со времен нападения на радиостанцию в Глайвице в 1939 году. Как и заявления о «защите немецкого населения» в Судетах (сегодня Лавров снова говорил о «защите русскоязычного населения Донбасса», ежедневно, прямо сейчас, стираемого с лица земли российской артиллерией и ракетами).

Но так как «бразильская сторона», в принципе, не против гибридной поддержки кремлевского нарратива, то почему бы Лаврову и не повторить давно пройденное.

***

Президент Лула заявил 16 апреля в Абу-Даби о том, что якобы «оба государства» — Россия и Украина — решили начать войну. А ранее в Пекине сказал, что США и Европа должны прекратить «стимулировать» продолжение боевых действий и начать обсуждать мир. Он также предложил создать «клуб стран» («политическую G20»), включающий Бразилию и Китай, для посредничества в «установлении мира», а кроме того, призвал Украину уступить Крым, чтобы положить конец войне. Обосновав это тем, что президент Украины Владимир Зеленский «не может хотеть всего», а «мир нуждается в покое».

Лула да Силва, президент Бразилии. AP - Eraldo Peres

«Украина ценит усилия президента Бразилии по поиску решения для прекращения российской агрессии. В то же время должны четко отметить: Украина не торгует своими территориями. Нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему мы должны поступаться хотя бы сантиметром украинской земли», —

ответили в МИД Украины.

В рамках своих «усилий по прекращению» войны Лула также отказался от поставок боеприпасов в Украину, не прислушавшись к призывам (тоже левого) канцлера Германии Олафа Шольца.

Его позиция, очевидно, была оценена в Москве.

По данным Associated Press, в одном из секретных документов, выложенных на платформе Discord, говорится о том, что по состоянию на конец февраля министерство иностранных дел России поддерживало план Лулы по созданию клуба якобы беспристрастных посредников, поскольку это «отвергло бы западную парадигму „агрессор-жертва“». Учитывая нынешний лавровский визит, нет оснований полагать, что эта поддержка прекратилась.

Ранее в этом месяце Селсо Аморим, специальный советник президента Бразилии по внешней политике и бывший министр иностранных дел, совершил «незаметную» поездку в Москву, где «провел часовую встречу» с Путиным.

***

«Визит (Лаврова) предоставит возможность разобраться с конфликтом в Украине. На международных форумах и в ходе двусторонних контактов Бразилия отстаивает необходимость немедленного прекращения боевых действий и важность объединения дипломатических усилий для содействия достижению мирного решения путем переговоров», — говорилось в заявлении, опубликованном МИД Бразилии 14 апреля. «В 2022 году объем двусторонней торговли (с РФ) достиг рекордной отметки в 9,8 миллиарда долларов США», — также подчеркнули в бразильском МИДе.

***

Критики утверждают, что позиция Бразилии в отношении войны во многом продиктована тем обстоятельством, что Россия является ключевым поставщиком удобрений для ее соевых плантаций, экспорт с которых в основном предназначен для Китая, — отмечает AP.

На встрече с Виейрой глава МИД РФ передал тому приглашение для Лулы от Путина посетить Россию с официальным визитом.

Лавров также поблагодарил «бразильских коллег» за «отличное понимание» ситуации в Украине.

«Я подтвердил позицию Бразилии в содействии мирному решению конфликта, напомнив об инициативах президента Лулы, добивающегося формирования группы дружественных стран для посредничества в переговорах между Россией и Украиной», — сказал Виейра на пресс-конференции.

Также в понедельник вечером (почти ночью — по европейскому времени) российский мининдел должен был встретиться с самим Лулой.

Латиноамериканский вояж Лаврова продлится до 21 апреля.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться