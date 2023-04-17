G7 обещает прекратить загрязнение пластиком к 2040 году

КЛИМАТ

По итогом совещания 15—16 апреля в японском Саппоро министров энергетики, климата и окружающей среды стран Большой семерки было принято решение сократить или прекратить полностью к 2040 году использование не поддающегося переработке пластика. Совещание «клуба»промышленно развитых стран проводится в перспективе запланированного на конец мая в Париже раунда переговоров о будущем международном договоре по борьбе с этим экологическим бедствием.

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Ожидалось, что в Саппоро страны G7 примут решения, которые смогут обусловить экологическое будущее планеты на ближайшие 10 лет.

В опубликованном в воскресенье в Японии 37-страничном пресс-релизе стран Большой семерки говорится: «Мы стремимся положить конец загрязнению пластиком, чтобы свести новые выбросы [в окружающую среду] к нулю к 2040 году». Французские СМИ называют объявленные цели «прогрессом», но отмечают, что решение не предлагает пока «ни твердого обязательства, ни конкретной даты». Кроме того, страны G7 (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада) признали в Саппоро настоятельную необходимость сократить выбросы парниковых газов на 43% к 2030 году и на 60% к 2035 году по сравнению с 2019 годом.

Эти задачи отвечают целям, сформулированным в последнем докладе МГЭИК. Эксперты указали в Шестом оценочном докладе о потеплении климата на неотложную необходимость ограничить темпы глобального потепления во избежание целого ряда драматических последствий. Они напомнили, что рост средних температур в пределах +1,5 °C (максимальный уровень, обозначенный в Парижском соглашении) может произойти уже на рубеже 2030 или 2035 года.

Решений G7 в Саппоро ожидали с особенным вниманием, поскольку они лягут в основу позиции промышленно развитых стран на встрече G20 в сентябре в Индии и на COP 28 в ноябре в Дубае. Но прежде предстоит раунд переговоров в мае в Париже по тексту будущего международного договора о борьбе с загрязнением пластиком. Перед новым раундом межправительственных переговоров министр экологического перехода Франции Кристоф Бешю назвал результаты встречи стран G7 в Японии «сильным сигналом».

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