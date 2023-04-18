В итоговой декларации главы МИД G7 пригрозили «высокой ценой» странам, помогающим РФ в ее войне против Украины

По итогам встречи в Японии главы МИД «Большой семерки» решили усилить координацию против поставок оружия России третьими странами. Министры также пообещали усилить санкции против РФ.

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На встрече в японской Каруидзаве главы МИД стран «Большой семерки» заявили о четкой позиции против агрессивных действий России и Китая. Государства, которые поддерживают российское вторжение в Украину, заплатят за это «высокую цену», указывается в принятом во вторник, 18 апреля, итоговом заявлении министров иностранных дел G7. Участники встречи пообещали «усилить координацию по предотвращению поставок оружия России третьими странами».

Главы внешнеполитических ведомств ведущих индустриальных государств выразили готовность к дальнейшему ужесточению санкций за войну в Украине. «Мы по-прежнему полны решимости делать санкции против России еще более интенсивными», – указывается в заявлении. Участники встречи призвали РФ к незамедлительному и безоговорочному выводу всех войск из Украины и обязались продолжить поддержку Киева в восстановлении страны.

Министры также решительно осудили угрозы Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, назвав их «неприемлемыми». «Любое применение химического, биологического или ядерного оружия Россией будет иметь тяжелые последствия», – говорится в тексте документа.

«В то время как Украина готовится начать контрнаступление, чтобы вернуть свою территорию (...), мы поддерживаем Украину», — заявил журналистам после встречи госсекретарь США Энтони Блинкен.

Общая позиция по отношению к Пекину

Страны G7 (Франция, Япония, США, Канада, Германия, Италия, Великобритания) также предостерегли Пекин от его военных амбиций в Южно-Китайском море и подчеркнули свою неизменную позицию в отношении Тайваня.

Во время своего визита в Китай в начале апреля президент Франции заявил в одном интервью, что Европа не должна быть вовлечена в «кризисы, которые к ней не относятся», имея ввиду Тайвань. Такие высказывания французского лидера вызвали раздражение некоторых союзников Франции до встречи в Каруизаве. Как пишет France-Presse, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна и ее коллеги в течение двух дней переговоров в Японии пытались преуменьшить свои разногласия, и их совместное заявление содержит резкие выражения в адрес Пекина.

«В основных позициях членов «большой семерки» по Тайваню изменений нет», — заверяют в своем пресс-релизе министры G7, считая «необходимым» поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Помимо этого, итоговый текст декларации выражает «обеспокоенность» по поводу «непрерывного и ускоренного расширения ядерного арсенала Китая», призывая КНР работать над «стабильностью за счет большей прозрачности» в отношении своего ядерного оружия.

Во время пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен заверил, что никогда не видел такого «большого сближения» взглядов по Китаю и Тайваню со стороны «Большой семерки».

Не ссылаясь прямо на Пекин, в совместном заявлении G7 также обещают укреплять сотрудничество против «экономического принуждения», заключающегося использовании внешней торговли или инвестиций в политических целях. Предостережение против поддержки действий России в Украине, также без упоминания Китая, перекликается с неоднократными предупреждениями со стороны западных официальных лиц Пекину.

Судан и Афганистан

Главы МИД «Большой семерки» также «решительно осудили» боевые действия, которые ведутся с субботы в Судане между регулярной армией и военизированными формированиями, в результате которых, по данным ООН, уже погибло около 200 человек. Главы МИД G7 призвали к «немедленному прекращению» боевых действий в стране.

Министры также потребовали «немедленной» отмены «неприемлемого» запрета на работу афганских женщин в НПО и ООН, введенного в этом месяце правительством Талибана в Афганистане. «Иностранные государства не должны вмешиваться во внутренние дела Афганистана, принципы и законы которого являются делом афганцев», – резко отреагировал представитель правительства страны Забиулла Муджахид.

Хотя в дискуссиях явно доминировали война между Россией и Украиной и амбиции Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, министры G7 также затронули многие другие глобальные политические вопросы и кризисы. Так, они призвали Северную Корею «воздерживаться» от новых ядерных испытаний и запусков баллистических ракет. В тексте дипломатов большое место отводится приверженности группы «укреплять усилия в области разоружения и нераспространения» для «более безопасного и стабильного мира».

Главы государств «Большой семерки» должны встретиться в мае в Хиросиме. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, избранный в парламент от Хиросимы, уже выразил желание обсудить там со своими коллегами возможность «мира без ядерного оружия». Однако заявление во вторник содержит мало новой информации по этому вопросу, ссылаясь на «текущую сложную обстановку в плане безопасности». Коммюнике G7 призывает все международное сообщество к «прозрачности» в отношении ядерного оружия, призывая Россию соблюдать мораторий на ядерные испытания, под которым она подписалась.

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