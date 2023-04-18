Два живых генерала и сотни погибших людей: в Судане продолжаются кровопролитные бои за власть
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В Судане, 45-миллионной стране на северо-востоке Африки, четвертый день продолжаются кровопролитные бои между национальной армией под командованием генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана и «Силами быстрого реагирования» (RSF), мощным ополчением, возглавляемым главой спецназа, генералом Мохаммедом Хамданом Дагало. По состоянию на вторую половину дня 18 апреля было известно о почти 200 погибших.
Достоверных цифр, впрочем, пока нет. По данным ООН, погибло 180 человек, ранено 1800. По данным Центрального комитета суданских врачей, погибло 144 человека, ранено 1400.
Но наверняка убитых и раненых гораздо больше, поскольку доступ к ним затруднен, подчеркивает AFP.
В любом случае, для первых дней конфликта, вспыхнувшего в субботу, 15 апреля, жертв уже очень много.
Ситуация очень запутанная, отмечает африканская служба RFI. Невозможно сказать, в чьих руках находится власть. В Хартуме (расположенной в центре страны столице) идут уличные бои, армия бомбит с воздуха военизированные формирования.
Возле жилых зданий формирования RSF, сидя на пикапах, разряжают свои крупнокалиберные пулеметы в небо по армейским самолетам, которые наносят удар по их штабам, разбросанным по кварталам, сообщает корреспондент France-Presse.
Миллионы суданцев в столице и других крупных городах прячутся в своих домах, оказавшись под перекрестным огнем, передает Associated Press.
Поскольку в немногих открытых продуктовых магазинах предупреждают, что без пополнения запасов они долго не протянут, группы женщин и мужчин — с огромными сумками в руках — начинают уходить на юг. Там, в провинции, граничащей со столицей, боев пока нет.
В стране, где от голода страдает более чем каждый третий житель, многие сотрудники гуманитарных организаций и дипломаты говорят о том, что больше не смогут работать. Неправительственные организации и агентства в основном приостановили свою деятельность.
Три сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН были убиты, а запасы помощи разграблены (это произошло в Дарфуре, на западе страны).
В Дарфуре, оплоте генерала Дагало, организация «Врачи без границ» объявила, что за три дня в последний функционирующий там госпиталь поступило 183 раненых. «Большинство из них — гражданские лица, многие из них — дети», — заявили «Врачи...». Добавив, что «двадцать пять человек умерли» из-за отсутствия медицинской помощи.
Центральный комитет суданских врачей сообщил, что по меньшей мере 16 больниц в стране не работают из-за ракетных обстрелов или перебоев в подаче электроэнергии.
Пропаганда работает с обеих сторон. Оба лагеря заявляют, что они удерживают аэропорт, президентский дворец и штаб-квартиру генерального штаба.
В Интернете процветает дезинформация: старые видео генерала аль-Бурхана, который не появлялся на публике уже четыре дня, выдаются за свежие, ложные объявления о перемирии вносят путаницу.
Очевидцы рассказывают о вооруженных людях, разъезжающих на машинах без опознавательных знаков, о мирных жителях, которым угрожают повстанцы, грабя их, выселяя из домов… Об ограблениях магазинов.
Гуманитарные организации осуждают мародерство. Красный Крест и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратились к воюющим сторонам с просьбой гарантировать доступ к людям, нуждающимся в срочной помощи.
Международная реакция
Международное сообщество настаивает на диалоге, одновременно выражая свое возмущение нападением* на своих представителей.
17 апреля был атакован конвой из четко обозначенных автомобилей посольства США. По предварительным данным, нападавшие связаны с «Силами быстрого реагирования», сообщил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он провел переговоры с обоими враждующими генералами — Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Мохаммедом Хамданом Дагало (также известным как Хамедти), добиваясь прекращения боевых действий на 24 часа в качестве основы для более длительного перемирия и возвращения к переговорам.
Во вторник, 18-го, генерал Дагало в серии твитов сообщил, что после разговора с Блинкеном одобрил 24-часовое гуманитарное перемирие. Обязательство соблюдать его взяла на себя и противоположная сторона. Тем не менее, оно нарушалось.
Во второй половине дня продолжались столкновения в районе штаба армии и близ соседнего аэропорта, которые являются основными зонами боевых действий с момента начала боев в субботу, пишет AP.
Бои также шли вокруг стратегической авиабазы в Мероу, расположенной в 350 километрах к северо-западу от Хартума.
По словам представителя Госдепартамента США, Блинкен подчеркнул «безотлагательность прекращения огня, чтобы (в том числе) обеспечить гуманитарную помощь пострадавшим от боевых действий». Он также выразил «серьезную озабоченность» в связи с множеством погибших и раненых среди мирного населения, предупредил обоих генералов об их ответственности за жизни граждан страны, дипломатического персонала и работников гуманитарных миссий.
Вечером 17 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о том, что «несколько часов назад на посла ЕС в Судане было совершено нападение в его собственной резиденции». «Это является грубым нарушением Венской конвенции. Безопасность дипломатических помещений и персонала является главной обязанностью суданских властей и обязательством по международному праву», — подчеркнул Боррель, настаивая на срочности прекращения огня и гуманитарной паузе.
Но обе стороны остаются непреклонными, бои продолжаются.
Призывы министров иностранных дел стран Большой семерки, ООН и США «немедленно положить конец насилию» ничего не дают: люди в военной форме продолжают наводить ужас в Хартуме, а армейские самолеты наносят удары по густонаселенным районам, пишет AFP.
Фактор Египта
Соседний Египет также все больше обеспокоен ухудшением ситуации в Судане. 17 апреля 2023 года президент Абдель Фаттах ас-Сиси созвал Высший совет вооруженных сил, чтобы обсудить этот вопрос и меры, которые необходимо принять. В конце встречи с Советом, объединяющим глав всех родов войск, президент ас-Сисси предложил посредничество Египта и подтвердил нейтралитет своей страны, сообщил корреспондент RFI Александр Буччанти.
Серьезную озабоченность властей Каира вызывает судьба десятков египетских военных, взятых в плен бойцами RSF, которые обвинили их в том, что они «оккупанты» (при этом генерал Хамедти, глава RSF, заявил, что египтяне якобы не были задержаны). Египтяне участвовали в совместных маневрах с суданскими ВВС на самолетах МиГ-29. Но на данный момент о них по-прежнему нет никаких известий.
В Каире также обеспокоены судьбой многочисленной египетской диаспоры. И рассматривают возможность эвакуации сограждан из Судана в случае дальнейшего ухудшения ситуации. Это может оказаться непростой задачей, поскольку число египтян в Судане оценивается по меньшей мере в 100 с лишним тысяч человек. По некоторым оценкам, их гораздо больше — около полумиллиона (до 2022 года между Египтом и Суданом не было виз, поэтому в консульствах регистрировалось очень мало людей, перемещавшихся в обоих направлениях).
Что дальше
По мнению экспертов, опрошенных AFP, два генерала, похоже, не намерены отступать в войне, которая стала «экзистенциальной» для обеих сторон.
Армия осуждает «государственный переворот», совершенный «поддерживаемыми иностранцами повстанцами» (генерал аль-Бурхан издал указ о роспуске RSF), в то время как Дагало заявляет, что борется «за свободу, справедливость и демократию».
Этот лозунг «революции 2019 года» до недавнего времени скандировали на улицах продемократические активисты, желающие положить конец военному правлению,
которое было постоянным в Судане с момента обретения страной независимости в 1956 году (от Великобритании и Египта).
Конфликт между Хамедти и генералом аль-Бурханом, который назревал несколько недель, вспыхнул, когда оба объявили о своем видении плана по интеграции RSF в регулярные войска. Не сумев договориться о графике и условиях, они прибегли к оружию.
В одной только столице и окрестностях каждая из сторон имеет десятки тысяч военнослужащих, распределенных по районам Хартума и 2,8-миллионного города Омдурман на противоположном берегу, пишет AP.
Как отмечает агентство, насилие вызвало угрозу гражданской войны как раз в тот момент, когда суданцы пытались возродить стремление к созданию демократического гражданского правительства после десятилетий военного правления.
Всего четыре года назад Судан «внушал надежду» после того, как народное восстание помогло свергнуть автократического лидера Омара аль-Башира, правившего страной почти 30 лет.
Аль-Бурхан и Дагало совместно организовали переворот в октябре 2021 года, сорвав усилия по созданию гражданского правительства**. Оба генерала «имеют долгую историю нарушений прав человека», отмечает агентство.
*В воскресенье в резиденцию норвежского посла в Хартуме попал снаряд, сообщила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд. Снаряд причинил ущерб, но в посольстве никто не пострадал, сказала она, добавив, что не похоже, что резиденция была намеренно выбрана в качестве мишени.
** Под международным давлением аль-Бурхан и Дагало недавно согласились на рамочное соглашение с политическими партиями и продемократическими группами. Но подписание соглашения неоднократно откладывалось, поскольку нарастала напряженность по поводу интеграции RSF в вооруженные силы и будущей системы командования — напряженность, которая вылилась в насилие в субботу.
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