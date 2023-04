Запуск новой ракеты-носителя Starship Илона Маска отсрочен из-за сбоя в работе двигателя

On regardera ça d’autant plus près que c’est lui, modifié, qui sera l’alunisseur pour les missions #Artemis3 et #Artemis4. 🌕👩🏾‍🚀👩🏻‍🚀Infographie inspirée de celle de Gianmarco Ciocca. #Starship #SpaceX pic.twitter.com/CSeRUA2jXn