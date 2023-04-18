Запуск новой ракеты-носителя Starship Илона Маска отсрочен из-за сбоя в работе двигателя

SpaceX, аэрокосмическая компания Илона Маска, отменила в понедельник 17 апреля широко разрекламированный запуск своей новой ракетной системы Starship. Первый испытательный полет её многоразовой 120-метровой ракеты-носителя перенесен на 20 апреля из-за проблем с двигателем.

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Илон Маск сообщил 17 апреля в Твиттере о переносе испытательного полета ракеты-носителя, которая должна, как рассчитывает SpaceX, совершить революцию в области освоения космоса, из-за проблемы с клапанами давления двигателя корабля.

SpaceX сообщает, что новое стартовое окно для запуска в Техасе перенесли на четверг, 20 апреля. У инженеров в распоряжении будет 62-минутный период с 8:28 до 9:30 утра по местному и с 10:28 до 11:30 по всемирному времени.

Французский астронавт Тома Песке, который надеется стать первым французом, которому удастся вернуться с миссией на Луну, написал в Твиттере, что «внимательно наблюдает» за испытаниями, «поскольку модификация именно этого корабля будет спускаемым аппаратом для миссий Artemis 3 и Artemis 4».

On regardera ça d’autant plus près que c’est lui, modifié, qui sera l’alunisseur pour les missions #Artemis3 et #Artemis4. 🌕👩🏾‍🚀👩🏻‍🚀Infographie inspirée de celle de Gianmarco Ciocca. #Starship #SpaceX pic.twitter.com/CSeRUA2jXn — Thomas Pesquet (@Thom_astro) April 17, 2023

Фирма обещает начать прямую веб-трансляцию за 45 минут до старта. Но сообщается также, что дата может меняться.

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