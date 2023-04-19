ООН: Индия станет самой густонаселенной страной мира к середине 2023 года

Население Индии превысит по численности население Китая к середине текущего года. Об этом сообщается в докладе Фонда Организации Объединенных Наций (ООН) в области народонаселения. По оценкам экспертов, по числу жителей Индия может обогнать КНР на 3 миллиона человек.

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В среду, 19 апреля, ООН опубликовала доклад World Population Review (WPR), в котором отмечается, что численность жителей Индии к середине 2023 года достигнет 1 миллиарда 428 миллионов 600 тысяч человек, превысив население Китая, которое составит 1,4257 млрд человек.

Согласно официальным данным, опубликованным в начале этого года, население Китая сократилось в прошлом году впервые с 1960-61 годов (когда массовый голод, начавшийся в 1959 году, унес жизни десятков миллионов человек).

Нынешнее сокращение численности населения в Китае произошло, несмотря на смягчение политики контроля рождаемости в последние годы. Еще десять лет назад китайцам разрешалось иметь только одного ребенка. С 2021 года они могут иметь троих детей. Одно из объяснений экспертов — снижение рождаемости из-за удорожания жизни, роста расходов на образование детей, а также изменений в положении женщин, которые откладывают рождение детей на все более поздний срок (получая сперва высшее образование и начиная профессиональную карьеру).

Что касается Индии, отмечает агентство France-Presse, свежих официальных данных о точной численности населения это страны нет. Перепись населения не проводилась с 2011 года. Проводимая раз в десятилетие перепись населения Индии должна была состояться в 2021 году, но была отложена из-за пандемии коронавируса. Критики премьер-министра Нарендры Моди обвиняют его в намеренной задержке переписи, чтобы не обнародовать данные по таким острым вопросам, как безработица, перед выборами следующего года. Почти половина населения Индии — люди моложе 30-ти лет, и безработица остается серьезной проблемой в условиях, когда на рынок труда ежегодно выходят миллионы новых соискателей рабочих мест. По данным американского аналитического центра Pew Research Centre, население Индии выросло более чем на миллиард человек с 1950 года, когда ООН начала собирать данные о численности населения.

8 миллиардов землян

В докладе ООН World Population Review также отмечается, что к середине 2023 года население планеты достигнет 8,045 миллиарда человек.

По оценкам организации, 8-миллиардную отметку население Земли преодолело в ушедшем году.

В прошлом году эксперты ООН публиковали данные о мировых демографических тенденциях до 2100 года. Так, согласно этим оценкам, в Африке ожидается рост численности населения — с 1,4 млрд до 3,9 млрд к концу столетия. Жители континента составят 38% населения планеты (против сегодняшней их доли в общей численности населения 18%).

Некоторые страны, в основном в Европе и Азии, рискуют столкнуться в ближайшие десятилетия с «демографическим коллапсом», предупреждают эксперты ООН. Численность населения уже сократилась за последнее десятилетие в восьми странах с населением более 10 миллионов человек, в основном в Европе. Речь идет о Греции, Италии, Польше, Португалии и Румынии. Япония также переживает спад, связанный со старением населения: с 2011 по 2021 год численность населения страны сократилась более чем на три миллиона человек.

Согласно прогнозу ООН, население планеты не будет сокращаться как минимум до 2090-х годов, достигнув пика в 10,4 миллиарда человек.

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