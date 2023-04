Экология

Франция стремится расширить фронт стран против глубоководной разработки морского дна

Франция стремится расширить коалицию стран против глубоководной разработки морского дна Getty Images/Phillip Spears

Нина Карель 3 мин

От имени тринадцати стран Совета Международного органа по морскому дну (МОМД) Франция опубликовала «Призыв к партнерству в интересах глубоководных морских районов» (Calling for a partnership for the Deep Sea). В декларации говорится, что «уровень научных знаний о глубоководных экосистемах по-прежнему в значительной степени недостаточен для того, чтобы рассматривать добычу полезных ископаемых, и что она сопряжена с риском необратимого ущерба». Однако инициатива Франции пока не пользуется особенной поддержкой со стороны 159 стран-членов МОМД.