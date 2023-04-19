Франция стремится расширить фронт стран против глубоководной разработки морского дна

Экология

От имени тринадцати стран Совета Международного органа по морскому дну (МОМД) Франция опубликовала «Призыв к партнерству в интересах глубоководных морских районов» (Calling for a partnership for the Deep Sea). В декларации говорится, что «уровень научных знаний о глубоководных экосистемах по-прежнему в значительной степени недостаточен для того, чтобы рассматривать добычу полезных ископаемых, и что она сопряжена с риском необратимого ущерба». Однако инициатива Франции пока не пользуется особенной поддержкой со стороны 159 стран-членов МОМД.

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Через месяц после принятия в ООН исторического «Соглашения о защите Мирового океана», в специальном коммюнике МИД Франции сообщает, что 31 марта в ходе заседания Совета МОМД на Ямайке, Франция призвала к формированию широкой международной коалиции против глубоководной разработки морского дня.

Коммюнике уточняет, что Париж подтвердил своё полное неприятие глубоководной разработки морского дна, поскольку моря и океаны «играют важную роль в регулировании климата» и потому, что «разрушение этих экосистем может иметь серьезные последствия для глобального углеродного цикла».

Сессия Совета Международного органа по морскому дну (МОМД) проходила в штаб-квартире организации в Кингстоне с 16 по 31 марта 2023 года.

Радикальная позиция Франции

К «Призыву к партнерству в интересах глубоководных морских районов» тринадцати стран (Германия, Испания, Новая Зеландия, Панама, Коста-Рика, Чили и несколько островных государств Тихого океана) присоединились позже Финляндия, Вануату или Доминиканская Республика. Но, как отмечает на своем сайте экономическая газета Les Echos, Франция, с её радикальной позицией, остается достаточно изолированной. Так как другие государства коалиции выступают не за запрет, а за мораторий.

Франция же верна курсу, который отвечает рекомендациям GreenPeace и был заявлен в ходе саммита 2022 года «One Ocean» в Бресте, а затем в ноябре прошлого года во время COP27 в Шарм-эль-Шейхе.

Экивоки «Горного кодекса»

Основная борьба внутри Совета МОМД разворачивается вокруг проекта «Горного кодекса». С точки зрения сторонников разработки, кодекс позволит приступить к эксплуатации с учетом норм экологии. В то время, как экологические организации опасаются, что принятие кодекса приведет к началу неконтролируемого разрушения остающихся еще нетронутыми морских экосистем.

МИД Франции уточняет, что Совет МОМД предусмотрел возможность обсудить все аспекты проекта «Горного кодекса» в рамках четырех рабочих групп (финансовые статьи в контрактах на эксплуатацию, защита морской среды, инспекция и соблюдение нормативных требований, а также институциональные вопросы) и что французская делегация активно участвовала, вместе с другими делегациями, в обсуждениях с целью укрепить экологические требования.

Однако, как объясняет в интервью французским СМИ директор по международной политике Tara Ocean Foundation Андре Абрё, суть вопроса состоит в «приостановке действия разрешений на эксплуатацию из-за отсутствия [на настоящем этапе] научной основы для анализа её воздействия». Конкретно, «требуется время, чтобы наука собрала необходимые знания, позволяющие ей сформулировать принципы «Горного кодекса».

Мораторий под угрозой формального запроса от островного Науру

Перспектива такого моратория может оказаться под угрозой по чисто формальным причинам. В 2021 году островное государство Науру, используя Конвенцию ООН по морскому праву (ЮНКЛОС), направило в МОМД запрос на разрешение глубоководной добычи полезных ископаемых. Конвенция отводит на рассмотрение вопроса 2 года, после чего запрет снимается. Двухлетний срок истекает 9 июля.

В ходе консультаций в Кингстоне руководящий Совет МОМД сформулировал проект решения, определяющего процедуру получения компаниями разрешений на глубоководную разработку морского дна. Вопрос об изменении сроков после получения заявок должен еще обсуждаться в рамках этой инстанции. Консультации возобновятся до 9 июля.

Уточним: Международный орган по морскому дну (МОМД) был создан на основании Конвенции ООН по морскому праву и действует с 1994 года. Членами МОМД являются 159 государств (включая Россию) и Европейский Союз. США не входят в эту организацию. Руководит организацией Совет в составе 36 членов, выбираемый Ассамблеей.

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