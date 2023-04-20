Трагедия в столице Йемена: не менее 85 погибших в давке при раздаче благотворительной помощи

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Жители Саны утром на месте, где ночью произошла массовая давка при раздаче пожертвований. 20 апреля 2023.
Жители Саны утром на месте, где ночью произошла массовая давка при раздаче пожертвований. 20 апреля 2023. REUTERS - KHALED ABDULLAH
RFI
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В ночь на четверг, 20 апреля, в столице Йемена в массовой давке, которая возникла в ходе благотворительной акции, погибли по меньшей мере 85 человек и еще более трехсот получили ранения. Эти подробности трагедии сообщает агентство France-Presse со ссылкой на службы безопасности и медиков в Сане, которая находится под контролем повстанцев-хуситов. AFP отмечает, что эта давка стала одной из самых масштабных в мире по числу жертв за последнее десятилетие.

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Трагедия произошла ночью в йеменской столице, где у здания школы в старом городе сотни людей собрались во время благотворительной акции, которую устроили местные торговцы: жителям раздавали по 5000 риалов ($8). Акцию проводили в последние дни священного для мусульман месяца Рамадан. В ходе раздачи денег возникла массовая давка.

«По меньшей мере 85 человек погибли, более 322 получили травмы», — сообщил AFP представитель руководства сил безопасности в Сане. Число погибших подтвердили агентству медицинские источники.

«Среди погибших есть дети», около 50 раненых находятся в тяжелом состоянии, передает AFP слова местного чиновника, общавшегося со СМИ на условиях анонимности.

Представитель силовых структур сообщил, что в ходе следствия уже арестованы три бизнесмена (по всей видимости, имевшие отношение к организации благотворительной акции). В Высшем политическом совете повстанцев, контролирующих столицу, сообщили о создании специальной комиссии по расследованию обстоятельств трагедии.

Гибель десятков человек омрачила в Сане окончание месяца Рамадан перед праздником Ид-аль-фитр, перед которым традиция предусматривает выплату пожертвований нуждающимся (т.н. «милостыня разговения»).

Трагедия произошла на фоне затишья в многолетней гражданской войне и надежд на достижение устойчивого перемирия. Повстанцы-хуситы, которых поддерживает Иран, контролируют столицу страны Сану с 2014 года, противостоя проправительственным силам, опирающимся на помощь военной коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Из-за войны 30-миллионное население Йемена живет в условиях одного из острейших в мире гуманитарных кризисов (три четверти населения зависят от международной помощи).

AFP напоминает, что на прошлой неделе делегация представителей Саудовской Аравии и Омана побывала в Сане для переговоров с хуситами о возобновлении перемирия. В последние дни также повстанцы и силы правительства провели масштабный обмен пленными (900 человек). Предыдущее перемирие, заключенное под эгидой ООН сроком на полгода, завершилось в минувшем октябре и не было продлено.

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