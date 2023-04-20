Трагедия в столице Йемена: не менее 85 погибших в давке при раздаче благотворительной помощи

Жители Саны утром на месте, где ночью произошла массовая давка при раздаче пожертвований. 20 апреля 2023.

В ночь на четверг, 20 апреля, в столице Йемена в массовой давке, которая возникла в ходе благотворительной акции, погибли по меньшей мере 85 человек и еще более трехсот получили ранения. Эти подробности трагедии сообщает агентство France-Presse со ссылкой на службы безопасности и медиков в Сане, которая находится под контролем повстанцев-хуситов. AFP отмечает, что эта давка стала одной из самых масштабных в мире по числу жертв за последнее десятилетие.

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Трагедия произошла ночью в йеменской столице, где у здания школы в старом городе сотни людей собрались во время благотворительной акции, которую устроили местные торговцы: жителям раздавали по 5000 риалов ($8). Акцию проводили в последние дни священного для мусульман месяца Рамадан. В ходе раздачи денег возникла массовая давка.

«По меньшей мере 85 человек погибли, более 322 получили травмы», — сообщил AFP представитель руководства сил безопасности в Сане. Число погибших подтвердили агентству медицинские источники.

«Среди погибших есть дети», около 50 раненых находятся в тяжелом состоянии, передает AFP слова местного чиновника, общавшегося со СМИ на условиях анонимности.

Представитель силовых структур сообщил, что в ходе следствия уже арестованы три бизнесмена (по всей видимости, имевшие отношение к организации благотворительной акции). В Высшем политическом совете повстанцев, контролирующих столицу, сообщили о создании специальной комиссии по расследованию обстоятельств трагедии.

Гибель десятков человек омрачила в Сане окончание месяца Рамадан перед праздником Ид-аль-фитр, перед которым традиция предусматривает выплату пожертвований нуждающимся (т.н. «милостыня разговения»).

Трагедия произошла на фоне затишья в многолетней гражданской войне и надежд на достижение устойчивого перемирия. Повстанцы-хуситы, которых поддерживает Иран, контролируют столицу страны Сану с 2014 года, противостоя проправительственным силам, опирающимся на помощь военной коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Из-за войны 30-миллионное население Йемена живет в условиях одного из острейших в мире гуманитарных кризисов (три четверти населения зависят от международной помощи).

AFP напоминает, что на прошлой неделе делегация представителей Саудовской Аравии и Омана побывала в Сане для переговоров с хуситами о возобновлении перемирия. В последние дни также повстанцы и силы правительства провели масштабный обмен пленными (900 человек). Предыдущее перемирие, заключенное под эгидой ООН сроком на полгода, завершилось в минувшем октябре и не было продлено.

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