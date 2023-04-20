Климат: рост температур в Европе в два раза превышает средние мировые

Климат

Об опасном росте температур говорит анализ данных за 2022 год Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. Континент прогрелся на 2,2 °C с доиндустриальной эпохи по сравнению с 1,2 °C в планета в целом.

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Последний отчет о состоянии климата в Европе был опубликован в четверг, 20 апреля. Аналитика, выполненная в рамках европейской программы «Коперник», указывает на тревожное повышение температуры и усиление экстремальных явлений в 2022 году. Волны зноя, засухи и чудовищные пожары уже стали в Европе «нормой».

Отчет «Европейское состояние климата 2022» (ESOTC) — шестой из серии отчетов ESOTC, публикуемых ежегодно в апреле. Он дополняет ежемесячные бюллетени по климату, которые анализируют состояние планеты в целом, Европу и полярные регионы.

Метеорологи констатировали, что:

2022 год был вторым самым теплым годом за всю историю [метеорологических измерений] в Европе, на 0,9°C выше среднего.

Лето было самым теплым за всю историю: на 1,4°C выше среднего и на 0,3–0,4°C выше предыдущего самого теплого лета в 2021 году.

В целом за год рекордные температуры были зафиксированы на северо-востоке Скандинавии и в странах, граничащих с северо-западным Средиземным морем.

Долгосрочная тенденция к повышению температуры поверхностного воздуха над сухопутными регионами Европы продолжается.

Эксперты вновь напоминают, что рост температур сильно влияет на «здоровье населения, сельское хозяйство, спрос на электроэнергию, а также на циклы роста в природной среде». И что рост температуры воздуха приводит к росту поверхностных температур в водоёмах.

На нижеприведенной диаграмме можно проследить, как эпизоды жары, бывшие в 2000 годах исключением, стали в последние годы на Европейском континенте правилом .

Диаграмма температур показывает учащение эпизодов экстремальной жары начиная с 2000 года. © C3S

В отчете подчеркиваются тревожные тенденции: 2022 год по-прежнему является рекордным годом по концентрации парниковых газов, экстремальным температурам, лесным пожарам и (дефициту) осадков, которые оказали заметное воздействие на экосистемы и сообщества по всему континенту.

Агентство France-Presse цитирует руководителя службы изменения климата «Коперник» Карло Буонтемпо:

Карло Буонтемпо предупредил: «Мы вступаем в зону неизвестности».

Зона неизвестности

Опираясь на наземные и космические системы наблюдения, эксперты констатируют, что «признаков замедления выбросов парниковых газов нет». Подтверждение тому — рекордные температуры, зафиксированные метеорологами на полюсах Земли. Отчет говорит, что на станции Восток в Антарктиде отметка градусника поднималась в 2022 году до -17,7°C. Это «самая высокая из когда-либо фиксируемых за 65 лет измерений». В исследовании говорится, что «в сентябре температура над Гренландией в среднем была на 8 градусов выше средней». Из-за эти экстремально высоких температур «в течение года в Антарктиде было необычайно мало морского льда».

При этом концентрация «парниковых газов в атмосфере продолжала в 2022 году расти». Программа «Коперник» зафиксировала"самые высокие за более чем 2 миллиона лет уровни концентрации углекислого газа, а для метана — рекордные для 800 000-летнего периода».

Но в 2023 или 2024 году и эти рекорды температур могут быть побиты, предупреждают метеорологи. Эффект потепления будет акцентироваться феноменом Эль-Ниньо.

МГЭИК, эксперты по климату, работающие по мандату Организации Объединенных Наций, уже призвали принять решительные меры для остановки процесса глобального потепления. Согласно сводному отчету МГЭИК, опубликованному в марте, средние температуры на планете поднимутся на 1,5 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой не к концу столетия, а уже к 2030–2035 году.

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