Ракета Starship взорвалась после взлета с космической базы SpaceX в Техасе

Многоразовая ракета-носитель Илона Маска Starship стартовала 20 апреля с космической базы SpaceX на юге Техаса, но взорвалась после 2 с половиной минут полета. Запуск ракеты, первоначально запланированный на понедельник, в последний момент был отложен из-за технической проблемы.

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Через три минуты после старта бустер Super Heavy должен был отделиться от корабля и вернуться на площадку в Мексиканском заливе. Но, как сообщил в телеэфире BFM TV французский астронавт Жан-Франсуа Клервуа, отделения бустера от корабля не произошло. Он предположил, что в этих условиях протокол должен предусматривать уничтожение корабля, не поддающегося более управлению.

По первоначальному плану, Starship, освобожденный от бустера, должен был продолжить полёт, чтобы совершить неполный виток вокруг Земли и выполнить затем управляемое с Земли приводнение в Тихом океане, близ Гавайских островов.

SpaceX использовала самое начало окна для старта, открывавшееся в 8:28 по местному времени (15:28 по Парижскому времени) до 9:30 (16:30). Как и было обещано, запуск самой большой в мире ракеты, созданной для полетов на Луну и Марс, транслировали онлайн.

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