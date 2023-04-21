Союзники Украины обсуждают почти тотальный запрет на экспорт в Россию — СМИ

Санкции

Ключевые союзники Украины, включая США, рассматривают возможность практически тотального запрета любого экспорта в Россию, что значительно усилило бы экономическое давление на Москву. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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Официальные лица «группы семи» обсуждают идею практически тотального запрета на экспорт в РФ в преддверии саммита лидеров G7, который пройдет в мае в Японии. Цель заключается в том, чтобы на новые ограничения согласились государства ЕС, пишет агентство Bloomberg.

Факт ведения таких переговоров в рамках «Группы семи» подтверждает Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно на брифинге сказал, что в Токио знают о сообщении Bloomberg, но при этом не могут раскрывать содержание дискуссий, идущих между странами G7 и их единомышленниками по поводу возможного ужесточения санкций в отношении РФ.

«Важным для скорейшего прекращения российской агрессии является то, что G7 сохраняет единство в вопросе жестких санкций против России и оказания твердой поддержки Украине», — сказал он на брифинге для прессы.

Новый подход к санкционному режиму

По словам источников Bloomberg, предлагаемый новый подход к эмбарго перевернул бы существующий режим санкций.

По нынешним правилам, любой экспорт в Россию разрешен, если на него не распространяются санкции. Предлагается же — наоборот — по умолчанию запретить любой экспорт в Россию, разрешив ввоз только некоторых товаров в виде исключения.

Если эти меры будут одобрены, поставки в РФ товаров, попадающих под исключения, необходимо будет согласовывать. Вероятно, лекарства и агропродукция, включая продукты питания, останутся в перечне разрешенных, по словам одного из источников агентства.

Среди товаров, которые могут попасть под ограничения в связи с введениями почти тотального эмбарго: автомобили, обувь, косметика, цветы, шоколад и другие.

Сложности на пути одобрения

Однако на пути введения подобных ограничений могут возникнуть сложности. Для того, чтобы они вступили в силу на уровне ЕС, необходимо, чтобы их одобрили все 27 стран-членов. Эти меры, вероятно, вызвали бы негативную реакцию со стороны компаний, которые до сих пор экспортируют свою продукцию в РФ, наряду с риском ответных мер со стороны Москвы. ЕС особенно уязвим из-за потенциальных ограничений на такие товары, как медь, отмечает Bloomberg.

Также звучат опасения, что почти полный запрет на экспорт в Россию может еще больше сблизить Москву с Пекином, поскольку РФ ищет альтернативы подсанкционным товарам.

Действующие санкции уже почти вдвое сократили экспорт в РФ из стран «Группы семи» и из ЕС, пишет Bloomberg. Тем не менее из Европы, США, Канады и Японию продолжают поступать товары в Россию на десятки миллиардов долларов, по данным базирующейся в Женеве организации Trade Data Monitor. Германия, Италия и Польша остаются тремя самыми крупными поставщиками товаров в РФ.

При этом России удавалось импортировать некоторые подсанкционные компоненты через третьи страны. В связи с этим на Западе неоднократно подчеркивали важность борьбы с обходом санкций, особенно усиления контроля над товарами двойного назначения, которые могут служить в том числе военным целям.

Кремль: санкции «будут бить и по мировой экономике»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с сообщениями об обсуждении новых ограничений на экспорт в Россию заявил, что любые санкции «будут бить и по мировой экономике». «Это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису», — заявил Песков (цитата по РБК).

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Россия стала мировым лидером по количеству наложенных международных санкций. Речь идет о санкциях со стороны США, Евросоюза, Великобритании, Канады, Японии и других стран.

Санкции в отношении РФ касаются лиц и компаний, причастных к признанию независимости «республик» Донбасса, а также к вторжению российских войск в Украину. Ограничения распространяются на финансовую системы РФ, включая крупнейшие банки и заморозку активов ЦБ, на деятельность ряда секторов экономики, на авиасообщение. Персональные санкции против политико-военного руководства РФ, включая Владимира Путина, а также против ряда крупных российских бизнесменов и в некоторых случаях их родственников. Ограничительные меры за пособничество российской агрессии распространяются на Беларусь и Иран. Российская Федерация ввела ряд ответных санкций.

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