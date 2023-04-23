Франция и другие страны объявили об эвакуации своих граждан из Судана

Судан

Франция ведет «операцию по быстрой эвакуации» своих граждан и дипломатов, а также граждан ЕС и других «союзных стран-партнеров» из охваченного боями Судана, сообщило в воскресенье, 23 апреля, французское министерство иностранных дел. Ранее было эвакуировано американское посольство в Хартуме.

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Франция ведет «операцию по быстрой эвакуации» своих граждан и дипломатического персонала из Судана, где ожесточенные бои продолжаются уже вторую неделю, сообщило министерство иностранных дел в воскресенье, 23 апреля.

По данным дипломатического источника RFI, в Судане проживает около 250 французских граждан.

Европейские граждане и дипломаты и граждане других «союзных стран-партнеров» также охвачены этой эвакуационной операцией, отметило французское ведомство, не предоставив подробностей.

В субботу президент США Джо Байден сообщил, что американские ВС по его приказу провели операцию по эвакуации американского правительственного персонала из Хартума, столицы Судана. Он выразил благодарность Джибути, Эфиопии и Саудовской Аравии за поддержку в проведении операции.

Весь персонал правительства США из посольства в Хартуме и небольшое число дипломатов из других стран были вывезены из Судана в ходе субботней операции, в результате которой было эвакуировано менее 100 человек, передает Reuters со ссылкой на официальных лиц США. В операции была задействована американская военная авиация.

Эта операция не охватила остальных американских граждан, находящихся в Судане. Из-за проблем с безопасностью в США пока не планируют их эвакуацию на правительственном уровне, сообщил представитель госдепартамента США. При этом военные США рассматривают варианты оказания помощи американцам по выезду из Судана.

«Я регулярно получаю сообщения от моей команды об их текущей работе по оказанию помощи американцам в Судане, насколько это возможно. Мы также тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами в этих усилиях», — говорится в заявлении Джо Байдена.

Другие страны также объявили об эвакуации из Судана или соответствующих планах. Первую масштабную эвакуацию провела Саудовская Аравия. Она вывезла по Красному морю через Порт-Судан более 150 человек: своих подданных и граждан еще 12 стран, в том числе Кувейта, Катара, ОАЭ, Египта, Индии, Пакистана и других.

Эвакуированные из Судана Саудовской Аравией по прибытии в порт Джидда, 22 апреля 2023 г. © Saudi Press Agency/Handout via REUTERS

Сообщения о начала вывоза иностранцев из Судана пришли после того, как суданская армия объявила, что готова способствовать эвакуации. В настоящее время воюющие стороны в целом демонстрируют кооперацию в деле эвакуации иностранцев.

Суданская армия пообещала оказать помощь, а военизированные формирования RSF заявили, что готовы открыть аэропорты в Судане для эвакуации иностранцев. Однако неясно, кто какой аэропорт контролирует. На данном этапе трудно получить достоверную информацию, поскольку обе стороны ведут коммуникационную битву.

Вооруженное противостояние в Судане не прекращается уже вторую неделю, несмотря на то, что противоборствующие стороны — регулярная армия и «Силы быстрого реагирования» — согласились на трехдневное прекращение огня, начиная с пятницы, по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, которые приводят СМИ, в результате боевых действий в Судане погибли более 420 человек, более 3700 получили ранения. Речь идет о предварительной оценке, истинное число жертв может быть значительно больше.

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