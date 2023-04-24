Военные расходы в Европе и мире за 2022 год выросли до рекордных значений

Военные расходы за 2022 год выросли до рекордных значений как в Европе, так и во всем мире. Об этом говорится в последнем докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном 24 апреля. Аналитики отмечают, что за год в Европе эта цифра выросла на 13%, а во всех странах вместе - чуть менее чем на три процента. Речь идет о темпах роста, которые на европейском континенте исследователи не наблюдали со времен Холодной войны.

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Больше всего расходы на оборону, как и ожидалось, выросли в Украине — Киев потратил за 2022 год на эту статью бюджета около 44 миллиардов долларов. Это на 640% больше, чем в прошлом году.

Военная помощь Украине в 2022 году достигла почти 20 миллиардов долларов — то есть половины оборонного бюджета европейской страны. И хотя это был самый большой объем военной помощи, предоставленной какой-либо страной одному бенефициару после окончания Холодной войны, он составил всего 2,3% от общих военных расходов США. Параллельно с этим американские власти выделили 295 миллиардов долларов на военные операции и техническое обслуживание, 264 миллиарда долларов на закупки и исследования и разработки и 167 миллиардов долларов на военный персонал.

World military expenditure reaches new record high as European spending surges. New SIPRI data on global #MilitarySpending out now.#GDAMS2023



Press Release ➡️ https://t.co/CUMd384wvl

Fact Sheet ➡️ https://t.co/qBe5MZu9fi pic.twitter.com/Q9XB6cZVme — SIPRI (@SIPRIorg) April 23, 2023

Военные расходы членов НАТО в 2022 году составили 1232 миллиарда долларов, что на 0,9% выше, чем в 2021 году.

Россия, согласно официальным данным, увеличила свои военные расходы примерно на девять процентов — до четырех процентов ВВП. Вместе с США, Индией, Китаем и Саудовской Аравией страна вошла в число лидеров списка — вместе эти пять государств потратили на оборону 63% от общемировых показателей.

Как уточняют исследователи, официальные цифры расходов на военные цели в России отличались от запланированных примерно на треть.

«Разница между бюджетными планами России и ее фактическими военными расходами в 2022 году свидетельствует, что вторжение в Украину обошлось России гораздо дороже, чем она ожидала», — сказала Люси Беро-Судро, директор Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI.

Военные бюджеты выросли во всех странах, кроме Африки, уточнили в SIPRI. Страны континента потратили на эти цели более 39 миллиардов долларов, что на 5% меньше, чем в 2021 году. Расходы на оборону на континенте упали впервые за четыре года. Лидерами, как и раньше, остаются Марокко и Алжир.

Другой регион, на который обратили внимание в SIPRI,— Азия. Там военные расходы продолжают расти по меньшей мере с 1989 года. Китай является лидером. КНДР потратила на эти цели порядка 292 миллиардов долларов за год.

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