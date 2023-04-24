Посла Китая во Франции вызвали в МИД после заявления о Крыме

Посол Китая во Франции Лю Шай в пятницу, 21 апреля, в интервью телеканалу LCI поставил под сомнение суверенитет государств, вышедших из СССР, а также усомнился в принадлежности Крыма Украине.

Посол Китая во Франции Лю Шай в эфире телеканала LCI в пятницу, 21 апреля, поставил под сомнение суверенитет государств, вышедших из СССР, а также усомнился в принадлежности Крыма Украине. В этот понедельник дипломат был вызван в МИД Франции. Официальный Пекин пытается дистанцироваться от слов Лю Шая, а посольство КНР во Франции удалило из своего официального аккаунта расшифровку интервью посла.

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В МИД Китая заявили в понедельник, что Пекин уважает суверенитет всех постсоветских государств. «Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций», — заявила журналистам официальный представитель внешнеполитического ведомства Мао Нин.

«После распада Советского Союза Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с заинтересованными странами, — добавила она, — С момента установления дипломатических отношений Китай всегда придерживался принципа взаимного уважения и равенства для развития двусторонних отношений дружбы и сотрудничества».

Одновременно посольство Китая во Франции удалило из своего официального аккаунта в соцсети WeChat расшифровку интервью посла телеканалу LCI. Как пишет агентство Bloomberg, стенограмма была доступна несколько часов.

В этом интервью Лю Шай сказал, что страны бывшего СССР «не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, конкретизирующего их статус как суверенных стран».

Что касается принадлежности Крыма, аннексированного Россией с 2014 года, Лю Шай отметил, что это «зависит от того, как вы смотрите на этот вопрос». «Есть история. Крым с самого начала принадлежал России. Это Хрущев подарил Крым Украине во времена Советского Союза», — заявил китайский посол.

Слова китайского посла в эфире LCI в пятницу, 21 апреля, спровоцировали международный скандал. С осуждением выступили в Париже, Киеве и странах Балтии.

Литва, Латвия и Эстония объявили в понедельник, что вызовут послов КНР в этих странах «для того, чтобы попросить разъяснений». Об этом заявил глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис. Три страны Балтии хотят «узнать, изменилась ли позиция Китая по вопросу [их] независимости, и напомнить, что мы не постсоветские страны, а страны, которые были незаконно оккупированы Советским Союзом», подчеркнул Ландсбергис.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в воскресенье назвал высказывания посла КНР неприемлемыми и выразил надежду, что они не отображают позицию китайских властей.

Заявления китайского посла в Париже «очевидным образом нарушают международное право» и «должны рассматриваться как угроза безопасности европейских партнеров Франции», говорится в открытом письме главе МИД Франции Катрин Колонне, которое подписали 80 депутатов Европейского парламента.

Парламентарии призвали главу французской дипломатии объявить Лю Шайе «персоной нон грата». «В то время, когда в Европе идет война, развязанная Россией против территориальной целостности соседней Украины, необходимо, чтобы демократический мир послал авторитарным странам недвусмысленный сигнал о защите суверенитета наших союзников», — говорится в этом тексте.

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