Франция временно закрыла посольство в Судане, из страны эвакуированы сотни человек

Бои в Судане

Самолет французских ВВС, который эвакуировал людей из Судана, по прибытии в Джибути.

Посольство Франции в Судане закрыто — «до нового распоряжения». «Оно больше не является пунктом перегруппировки для людей, желающих покинуть Хартум», — заявили в МИД Франции в понедельник, 24 апреля. Посольство Франции продолжит свою деятельность из Парижа под руководством посла.

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Ранее, в понедельник, в МИД Франции сообщили, что из Судана уже эвакуированы 388 человек — это «как французские граждане, так и лица других национальностей».

По данным дипломатического источника RFI, в Судане проживает около 250 французских граждан.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, в свою очередь, об эвакуации около 1000 граждан разных стран ЕС.

Об операции по «быстрой эвакуации» своих граждан, а также граждан ЕС и других «союзных стран-партнеров» из Судана Париж сообщил накануне, в воскресенье. В МИД Франции подчеркнули, что операция является «крайне сложной».

Вечером в воскресенье, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в своем твиттере о прибытии первого самолета с эвакуированными на борту на французскую военную базу в Джибути.

Своих граждан также эвакуируют США и Китай. Пекин — главный торговый партнер Хартума — объявил об эвакуации первой партии своих граждан, не называя их число. Египет, как отмечает AFP, сообщил об эвакуации наземным путем 436 своих граждан.

Вооруженное противостояние в Судане между национальной армией под командованием генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана и «Силами быстрого реагирования» (RSF) под руководством генерала Мохаммеда Хамдана Дагалоне не прекращается уже вторую неделю.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в результате боевых действий в Судане погибли более 420 человек, более 3700 получили ранения. Кроме того, десятки тысяч человек, спасаясь от боев, бежали в соседние Южный Судан, Египет и Чад.

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