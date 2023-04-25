В ООН разработали новый план действий по поддержанию экспорта украинского зерна

В понедельник, 24 апреля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил план действий по поддержанию экспорта украинского зерна. На встрече с министром иностранных дел РФ Лавровым в Нью-Йорке он передал «письмо президенту Владимиру Путину», в котором изложил предлагаемый план, направленный на «улучшение, продление и расширение» сделки.

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Аналогичное письмо генеральный секретарь ООН направил двум другим участникам Черноморской зерновой инициативы —Украине и Турции.

Соглашение об экспорте украинского зерна из черноморских портов, действующее с июля 2022 года, было продлено во второй раз 19 марта 2023 года. Однако в этот раз РФ подписала продление только на 60 дней, выдвинув упреки в несоблюдении условий экспорта российской сельскохозяйственной продукции.

В понедельник министерство обороны России обвинило Украину в попытке нападения на корабли Черноморского флота и заявило, что это ставит под угрозу перспективу заключения новой сделки по экспорту зерна.

В заявлении, опубликованном в телеграм-канале российского военного ведомства, говорится, что «террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление «зерновой сделки» после 18 мая т. г.».

В российском сообщении также говорится, что анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из гуманитарного коридора в Одесском порту.

Кроме того, прекращением зерновой сделки пригрозил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, на этот раз из-за перспективы полного запрета экспорта товаров в Россию. В своем телеграм-канале он написал, что Россия готова ответить на экспортные ограничения со стороны G7 прекращением работы зернового коридора.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью «Суспильному» назвал обвинения Москвы в атаке на оккупированный Севастополь из гуманиторного коридора «лживой манипуляцией». Он, в частности, сказал:

Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов и никоим образом не связаны с зерновым соглашением, которое предусматривает украинские порты и гражданские порты, когда речь идет о подконтрольной Украине территории […]. Украина придерживается международных обязательств, в том числе выполняет все обязательства, которые касается зернового коридора.

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