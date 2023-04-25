В Судане воюющие стороны объявили о прекращении огня. Как соблюдается перемирие

72-часовое прекращение огня, согласованное в Судане между воюющими сторонами под эгидой Соединенных Штатов, в целом соблюдается во вторник в Хартуме после десяти дней непрерывных и ожесточенных боев. В то же время, представители ВОЗ предупреждают о возможности вспышек в стране эпидемий. Иностранные государства продолжают эвакуировать своих граждан.

Реклама Читать далее

Как сообщает корреспондент агентства France-Presse, утром во вторник в столице Судана Хартуме все же изредка раздавались взрывы и стрельба – военизированные формирования генерала Мохамеда Хамдана Дагло обвинили армию соперника генерала Абделя Фаттаха аль-Бурхана в нарушении условий перемирия. С другой стороны, невозможно с точностью узнать, уменьшилась ли интенсивность ожесточенных боев, в районе Дарфура, на западе страны.

По данным ООН, с середины апреля в Судане погибло более 420 человек и тысячи получили ранения. Но «после напряженных переговоров» суданская армия и Силы оперативной поддержки (RSF) «договорились о прекращении огня по всей стране». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен незадолго до того, как перемирие вступило в силу в полночь по местному времени. Армия и военизированные формирования подтвердили «перемирие, посвященное открытию гуманитарных коридоров».

Халед Омар Юсеф из «Сил за свободу и перемены» (FLC), гражданского блока, распущенного в результате путча 2021 года, сказал AFP, что он приветствует «американское посредничество». «Это позволит вести диалог о модальностях окончательного прекращения огня», — добавил он, так как Блинкен работает с союзниками над созданием «комиссии», ответственной за ведение переговоров о постоянном прекращении боевых действий в Судане. Возможно, к переговорам подключится Саудовская Аравия.

Интенсивность боев в ряде районов столицы фактически снизилась с начала эвакуации иностранных граждан в субботу, передает корреспонлдент. Однако в других районах столкновения в последние дни приобрели более разрушительный характер. На видеороликах, размещенных в Интернете, подлинность которых не удалось немедленно подтвердить агентству AFP, сожженные магазины, разрушенные здания и гражданское население посреди дымящихся развалин свидетельствуют о силе воздушных налетов и артиллерийского огня.

«Биологические риски»

Конфликт рискует распространиться на «весь регион и за его пределы», предупредил накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По данным ООН, до 270000 человек могут бежать от конфликта в соседние Чад и Южный Судан.

ВОЗ, в свою очередь, предупреждает о «биологических рисках», которые возникли после оккупации воюющими сторонами Национальной лаборатории здравоохранения. В настоящее время лаборатория «занята одной из воюющих сторон», сказал в ходе видеоконференции представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид, добавив, что там хранятся образцы возбудителей кори, холеры и полиомиелита.

Совет Безопасности должен собраться во вторник вечером, чтобы обсудить конфликт.

Эвакуация

Во вторник Великобритания объявила о начале эвакуации своих граждан (три дня после эвакуации своих дипломатов) в «приоритетных семьях с детьми и пожилых людей или с проблемами со здоровьем».Франция эвакуировала 538 человек из разных стран, в том числе 209 французов. К сегодняшнему дню из Судана эвакуировано более 1000 граждан ЕС. Во вторник Токио объявил, что эвакуировал «всех японцев, находившихся в Хартуме».

Десятки других гуманитарных работников были эвакуированы в Чад из западного Дарфура, региона, наиболее сильно пострадавшего от боевых действий с Хартумом. Пятеро гуманитарных работников были убиты, и, по данным профсоюза врачей, почти три четверти больниц не работают.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться