В Турции прошла самая массовая за последние десятилетия волна арестов курдских активистов

По меньшей мере 110 человек были арестованы в Турции во вторник в рамках «антитеррористической» операции против запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК). Оппозиция расценивает эти аресты как «попытку запугивания избирателя» за три недели до президентскиз и парламентских выборов в стране.

По меньшей мере 110 человек были арестованы в Турции во вторник в рамках «антитеррористической» операции против запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК). Оппозиция расценивает эти аресты как «попытку запугивания избирателя» за три недели до президентскиз и парламентских выборов в стране.

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По данным Коллегии адвокатов города Диярбакыра (Северный Курдистан), с которыми связалось агентство France-Presse, операция, проведенная полицией одновременно в 21 провинции страны, беспрецедентна по своим масштабам. По оценкам адвокатов, «общее количество арестов может достигать 150 человек», в том числе не менее «двадцати адвокатов, пяти журналистов, трех театральных актеров и одного политика». Полиция заявила, что адвокатам запрещены любые контакты со своими клиентами в течение 24 часов.

НКО «Репортеры без границ» (RSF), со своей стороны, насчитали «одиннадцать арестованных журналистов», в том числе руководителей курдского агентства печати «Месопотамия» и еще нескольких изданий. «Дома многих людей, в том числе журналистов, юристов и лидеров неправительственных организаций, были подвергнуты обыску рано утром», — сообщила турецкая неправительственная организация по защите свобод MLSA.

По сообщению государственного телеканала TRT, арестованные подозреваются в финансировании или в вербовке новых членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая объявлена Анкарой и ее западными союзниками как террористическая организация и запрещена в стране. Сообщается, что подозреваемые переводили деньги РПК через компании, действующие в муниципалитетах, управляемых главной прокурдской партией Турции, Народно-демократической партией (ДПН), утверждает телеканал.

Президент Коллегии адвокатов Диярбакыра Нахит Эрен в пресс-релизе осудил «попытку запугать курдских избирателей». «Мы не можем сказать, что эта операция не связана с политической повесткой дня страны», — сказал он.14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы.

Партия ДПН, чей кандидат в президенты 2018 года занял третье место с 8,4% поданных за него голосов, считается одним из лидеров будущего голосования. В пресс-релизе партия осудила «операцию по краже голосов», вызванную «паникой» правительства по мере приближения выборов.

Президентские и парламентские выборы в Турции, которые состоятся в следующем месяце, будут иметь решающее значение для действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его партии ПСР, которая находится у власти в течение двух последних десятилетий.

На этих выборах оппозиция представляет собой единый фронт из шести партий, выдвинувших единого кандидата на пост президента – Кемаля Киличдароглу, которого поддерживает ДПН.

ДПН является третьей политической силой в стране и второй оппозиционной партией в парламенте. Его сопредседатель и главная фигура Селахаттин Демирташ с 2016 года находится в тюрьме за «террористическую пропаганду». «Они не смогут предотвратить наступление мира, процветания и демократии», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

ДПН также находится под угрозой закрытия, о чем в январе заявил в Конституционном суде Турции прокурор, обвинивший ее в «органической» связи с РПК.

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