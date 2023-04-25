В ЮАР правящая партия потребовала выхода страны из МУС. В августе там ждут Путина

«Правящая партия приняла решение, считая целесообразным выход Южной Африки из МУС», — заявил президент страны Рамафоса на пресс-конференции с главой Финляндии Саули Ниинистё.

Правящая партия «Африканский национальный конгресс» (АНК) потребовала, чтобы ЮАР, которую с начала войны в Украине критиковали за близость к Москве, вышла из Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил во вторник президент страны Сирил Рамафоса. В марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за депортации украинских детей.

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В августе в Дурбане пройдет саммит БРИКС — группы стран, объединяющей Южную Африку, Бразилию, Китай, Индию и Россию. Ожидается, что в нем может принять участие Владимир Путин. Как член МУС страна теоретически должна арестовать президента России, если он въедет на ее территорию.

В Кремле сообщали, что решение о поездке господина Путина пока окончательно не принято.

«Правящая партия приняла решение, считая целесообразным выход Южной Африки из МУС», — заявил Рамафоса на пресс-конференции после визита президента Финляндии Саули Ниинистё.

В минувшие выходные в Йоханнесбурге прошло заседание Национального исполнительного комитета правящей партии «Африканский национальный конгресс». Вопрос о выходе ЮАР из Римского статута, на основе которого создан Международный уголовный суд (МУС), стоял в повестке дня.

По словам президента ЮАР, решение АНК о выходе из МУС было принято «в значительной степени» из-за того, что суд «несправедливо относится» к некоторым странам. «Мы хотели бы, чтобы этот вопрос о несправедливом обращении был должным образом обсужден, но тем временем правящая партия приняла решение о выходе», – добавил Рамафоса. Однако он также отметил, что вопрос о том, будет ли ЮАР арестовывать Путина, еще находится «в стадии изучения».

«Путин может приехать в эту страну в любое время», — заявил ранее на пресс-конференции генеральный секретарь АНК Фикиле Мбалула. «МУС служит интересам не всех, а немногих», — добавил он.

Для принятия решения о выходе из МУС его должен одобрить парламент ЮАР, в котором у АНК большинство.

17 марта МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По мнению МУС, они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с Украины». Согласно условиям Римского статута, регулирующего работу суда, если Владимир Путин и Мария Львова-Белова прибудут в страны-участницы соглашения, там их должны арестовать и выдать МУС.

Власти ЮАР до сих пор не осудили вторжение России в Украину.

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