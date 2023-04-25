Джо Байден выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы в США 2024 года

«Я кандидат на переизбрание». 80-летний президент США Джо Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры на видео, опубликованном в его аккаунте в Twitter. «Давайте закончим работу», — предложил он, подчеркнув продолжающуюся, по его мнению, борьбу за свободу и демократию. Выдвижение сразу же подверглось критике со стороны оппозиции. Республиканцы обвиняют 80-летнего президента-демократа в том, что он оторван от реальности.

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«У каждого поколения бывают моменты, когда им приходится отстаивать демократию. Чтобы отстаивать свои основные свободы. Я верю, что настали наши. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов. Присоединяйтесь к нам. Давайте закончим работу», – написал Джо Байден в Twitter.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

В качестве кандидата на пост вице-президента Джо Байден опять назвал действующего «заместителя» Камалу Харрис.

«Байден настолько оторван от реальности, что думает, что заслуживает еще четыре года у власти, хотя он только создает кризисы», — отреагировала на объявление кандидатуры лидер оппозиционной партии республиканцев Ронна Макдэниел.

Привыкший к объявлениям в последнюю минуту президент, похоже, не был склонен сомневаться в вопросе своей кандидатуры. В течение нескольких месяцев его окружение, да и сам Байден, предполагали, что единственный вопрос — это сроки объявления. На Пасху во время вечеринки на лужайке Белого дома, затем во время недавней поездки в Ирландию Джо Байден намекнул журналистам, что объявление должно быть сделано «очень скоро». «Эта поездка только укрепила мой оптимизм в отношении того, что мы еще можем сделать», — сказал он во время своего визита в Ирландию.

Некоторые советники президента-демократа рекомендовали подождать до лета или даже следующей осени, поскольку Джо Байден пока не объявил конкурентов внутри своей партии. Другие, однако, предлагали объявить кандидатуру в годовщину его предыдущей кампании, чтобы они могли начать сбор значительных средств, необходимых для кандидатуры. Были разосланы приглашения собрать в конце этой недели в Вашингтоне наиболее важных доноров Демократической партии.

Американские избиратели, с другой стороны, более скептически относятся к перспективе нового срока Джо Байдена. Опрос NBCNews, опубликованный в воскресенье, показывает, что 70% опрошенных не хотят, чтобы он снова баллотировался. 60% сказали то же самое о Трампе.

Вероятные кандидаты на президентских выборах от партии республиканцев

Дональд Трамп. Несмотря на выдвинутые против него обвинения, бывший президент Трамп в настоящее время значительно опережает в рейтингах своих конкурентов-республиканцев. Сам он постоянно говорит о том, что станет кандидатом, осуждая при этом «охоту на ведьм», объявленную ему правосудием.

Рон ДеСантис. Многие республиканцы также связывают свои надежды с возможной кандидатурой на пост губернатора Флориды Рона ДеСантиса, который в свои 44 года считается восходящей звездой правых. В 2018 году этот бывший военно-морской офицер был избран главой этого южного штата США с небольшим перевесом после того, как его поддержал Дональд Трамп. С тех пор он дистанцировался от экс-президента США и завоевал популярность, умножая ультраконсервативные высказывания об образовании или иммиграции.

Майк Пенс. После многих лет непоколебимой преданности Дональду Трампу его бывший вице-президент Майк Пенс изменил свою позицию после штурма Капитолия 6 января 2021 года. Этот 63-летний христианин-евангелист, ярый противник абортов, теперь, похоже, полон решимости баллотироваться в Белый дом. Теперь бывший радиоведущий колесит по стране, умножая количество выступлений в штатах, которые могут иметь значение во время республиканских праймериз.

Никки Хейли. Бывший губернатор Южной Каролины и экс-посол США в ООН Никки Хейли — единственная женщина, принявшая участие в этих республиканских праймериз. Ни разу не опровергнув послужной список Дональда Трампа в качестве президента, она открыто раскритиковала его выступления о мошенничестве на выборах со стороны демократов.

Тим Скотт. Сенатор из Южной Каролины, он открыто мечтает стать первым чернокожим президентом-республиканцем. В ноябре прошлого года избранный 57-летний мужчина рассказал о своем дедушке, который голосовал за Барака Обаму. «Я бы хотел, чтобы он прожил достаточно долго, чтобы увидеть другого цветного президента, и на этот раз это был республиканец!»

Среди других возможныз кандидатов в президенты американские СМИ называют автора бестселлеров Марианну Уильямсон, племянницу «JFK» Роберта Кеннеди-младшего. Со стороны республиканцев в гонке также участвуют бывший губернатор Аса Хатчинсон, предприниматели Вивек Рамасвами и Перри Джонсон, хотя их кандидатуры не кажутся многообещающими.

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