Израиль отметил 75-ю годовщину возрождения своей государственности

В среду, 26 апреля, Израиль отмечает День Независимости и 75-ю годовщину возрождения своей государственности. С памятной датой жителей и руководство страны поздравили многие мировые лидеры. Среди них — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Традиционные торжества проходят на фоне кризиса и многотысячных демонстраций, направленных против судебной реформы, которые проходят уже несколько месяцев.

Реклама Читать далее

Празднования 75-го Дня Независимости Израиля начались вечером, во вторник 25 апреля, с наступлением 5 числа месяца Ияра по еврейскому календарю. С закатом солнца на горе Герцля в Иерусалиме был поднят государственный флаг, приспущенный в честь Дня памяти павших в войнах Израиля и жертв террора, который отмечался накануне. У могилы основателя сионистского движения двенадцать горящих факелов напоминают о двенадцати коленах Израилевых, а еще один является знаком благодарности диаспоре. Их зажгли 13 израильтян, представители различных религий и этнических групп, выдающиеся деятели различных областей науки, искусства и гражданского действия. Центральной темой церемонии в этом году правительство выбрало «75 лет первопроходцев». В традиционном авиапараде приняли участие боевые и транспортные самолеты израильских ВВС, а также США, Германии, Британии и Италии.

С памятной датой Израиль поздравила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая 26 апреля записала видеообращение к израильтянам:

75 лет назад сбылась мечта, и настал день, когда было создано независимое государство Израиль. После величайшей трагедии в истории человечества евреи, наконец, обрели дом в Земле обетованной.

Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула, что сегодня отмечается 75-летие дружбы Израиля с Европой, которых объединяют культура, ценности и глубокие связи. «Ваша независимость — это наша независимость», — заключила политик, закончив речь поздравлением на иврите.

Today we celebrate 75 years of Israel's independence and friendship with Europe.



A special message from President of the European Commission Ursula von der Leyen: pic.twitter.com/TCi7GpfQWm — EU in Israel 🇪🇺🇮🇱 (@EUinIsrael) April 26, 2023

rfi

Свое 75-летие страна отмечает на фоне кризиса, связанного с проведением судебной реформы правительством Биньямина Нетаньяху. Под давлением многотысячных демонстраций власти были вынуждены отложить реформу, но не отказались от нее полностью.

Нынешнее правительство Израиля — самое правое в истории страны. Помимо партии «Религиозный сионизм» (Ционут ха-Датит) Бецалеля Смотрича, в него входит формирование «Еврейские силы» (Оцма Иегудит) министра национальной безопасности Итамара бен Гвира. Присутствие крайне правых сил в правительстве вызывает беспокойство, как левых, так и некоторых правых слоев общества. В этом году семьи погибших солдат попросили политиков не приходить на кладбища в День памяти павших, пригрозив, что откажутся участвовать в традиционной церемонии.

В понедельник вечером перед Стеной Плача во время торжественной церемонии поминовения президент Израиля Ицхак Герцог, перечисляя имена павших защитников страны, сказал: «У всех у них один адрес -кладбище на горе Герцля. — Мы должны найти то, что нас связывает и объединяет не только на наших кладбищах».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться