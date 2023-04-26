Эрдоган прервал 25 апреля телеинтервью из-за плохого самочувствия

Опубликовано: Отредактировано:

Эрдогану стало плохо в прямом эфире.
Эрдогану стало плохо в прямом эфире. © Ulke
Нина Карель

Во вторник вечером президенту Турции Эрдогану стало плохо во время предвыборного интервью в эфире национального телеканала Ülke.

Реклама

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прервал беседу через 20 минут после начала передачи. Турецкий лидер объяснил своё недомогание проблемами пищеварения. 

Внезапная остановка эфира вызвала слухи о состоянии его здоровья за несколько недель до президентских выборов, которые состоятся 14 мая.

В соцсетях публикуется фрагмент интервью, где камера показывает удивление и замешательство журналиста, интервьюировавшего главу государства.

Там же цитируют информацию турецкого издания Avaztürk , утверждающего, что Реджеп Тайип Эрдоган перенес инфаркт миокарда. 

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями

Темы: