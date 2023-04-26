Эрдоган прервал 25 апреля телеинтервью из-за плохого самочувствия

Во вторник вечером президенту Турции Эрдогану стало плохо во время предвыборного интервью в эфире национального телеканала Ülke.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прервал беседу через 20 минут после начала передачи. Турецкий лидер объяснил своё недомогание проблемами пищеварения.

Внезапная остановка эфира вызвала слухи о состоянии его здоровья за несколько недель до президентских выборов, которые состоятся 14 мая.

В соцсетях публикуется фрагмент интервью, где камера показывает удивление и замешательство журналиста, интервьюировавшего главу государства.

Durante una entrevista conjunta con Ulke TV y Kanal 7, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tuvo que pausar abruptamente la transmisión en vivo y luego se disculpó por su ausencia, citando un ataque repentino de gastroenteritis. pic.twitter.com/kZ8aqsd0mt — Brenda Peña (@Bren_PenaBello) April 26, 2023

Там же цитируют информацию турецкого издания Avaztürk , утверждающего, что Реджеп Тайип Эрдоган перенес инфаркт миокарда.

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