Эрдоган прервал 25 апреля телеинтервью из-за плохого самочувствия
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Во вторник вечером президенту Турции Эрдогану стало плохо во время предвыборного интервью в эфире национального телеканала Ülke.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прервал беседу через 20 минут после начала передачи. Турецкий лидер объяснил своё недомогание проблемами пищеварения.
Внезапная остановка эфира вызвала слухи о состоянии его здоровья за несколько недель до президентских выборов, которые состоятся 14 мая.
В соцсетях публикуется фрагмент интервью, где камера показывает удивление и замешательство журналиста, интервьюировавшего главу государства.
Durante una entrevista conjunta con Ulke TV y Kanal 7, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tuvo que pausar abruptamente la transmisión en vivo y luego se disculpó por su ausencia, citando un ataque repentino de gastroenteritis. pic.twitter.com/kZ8aqsd0mt— Brenda Peña (@Bren_PenaBello) April 26, 2023
Там же цитируют информацию турецкого издания Avaztürk , утверждающего, что Реджеп Тайип Эрдоган перенес инфаркт миокарда.
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