В Турции открылась первая АЭС, построенная «Росатомом»

В Турции прошла торжественная церемония получения ядерного топлива для АЭС «Аккую» на юге страны. Хотя президент страны Реджеп Эрдоган назвал строительство АЭС «великим национальным проектом», первая в Турции АЭС была построена благодаря соглашению между правительством Турции и правительством России. АЭС будет эксплуатироваться российским гигантом «Росатом». Экологические НКО резко критикуют проект.

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В церемонии завоза ядерного топлива 27 апреля приняли участие по видеосвязи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин. Как сообщает государственное агентство «Анадолу», главы двух государств провели в четверг телефонный разговор, в котором «обсудили двусторонние отношения и региональные процессы».

Президент Турции выразил признательность российскому коллеге за вклад в реализацию проекта атомной электростанции «Аккую».

Объект ядерной энергетики или российская собственность?

АЭС «Аккую» сооружается в районе Гюльнар на южном побережье Турции по российскому проекту, включающему в себя строительство и ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200 общей мощностью 4800 МВт.

Первая атомная электростанция Турции после ввода в эксплуатацию планирует вырабатывать 35 млрд кВт/ч электроэнергии в год, что покроет 10 процентов энергии от общих потребностей страны. Как заявили турецкие власти, «Аккую» получит статус объекта ядерной энергетики.

Первый энергоблок станции будет задействован в течении года после необходимых пусконаладочных работ и утверждения со стороны Управления контроля атомной энергии Турции.

Соглашение о сотрудничестве между правительствами Турции и РФ, предусматривающее возведение атомной электростанции «Аккую» было подписано 12 мая 2010 года.

Как передает корреспондент RFI в Стамбуле Анна Андлауэр, Реджеп Тайип Эрдоган представляет электростанцию ​​«Аккую» как краеугольный камень энергетической независимости своей страны. Но противники проекта критикуют непрозрачность турецких властей и российского «Росатома», который уже пять лет финансирует и строит объект.

«Когда Россия приступила к реализации этого проекта, в Турции не было никакой ядерной инфраструктуры, — говорит Озгюр Гюрбюз, руководитель ассоциации «Экосфер». Это значит, что Россия действовала так, как хотела. Нет независимого мониторинга, нет финансовой отчетности… Это представляет большой риск для общества. Например, мы сомневаемся в сейсмической безопасности станции, но никакой информации не получаем. Как турецкая общественная организация, мы имеем дело не с министерством энергетики Турции, а с российской компанией».

После разрушительных землетрясений 6 февраля на юго-востоке Турции именно «Росатом» уверял, что завод не пострадал. Для Озгюра Гюрбюза все просто: «Аккую» не является турецкой электростанцией: «Владелец — Россия. Россия строит завод на турецкой земле, даже топливо идет из России. Рискует Турция, деньги получает Россия».

Турции действительно придется покупать по фиксированной цене у России 70% электроэнергии, производимой первыми двумя реакторами в течение 15 лет, и 30% электроэнергии, производимой двумя другими, опять же в течение 15 лет.

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